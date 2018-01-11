Владимир Путин появится в качестве паломника в фильме про Валаам

Документальную ленту «Валаам» автора и ведущего Андрея Кондрашова с участием президента России Владимира Путина 14 января покажет телеканал «Россия-1».

Сообщение об этом разместил сайт телеканала. «Два интервью В. В. Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире», - в документальном фильме «Валаам», - отмечено в сообщении.

Примерно десять лет назад лет на Валааме царила мерзость запустения. «Сегодня монастырь не узнать. Некогда разрушенные скиты отстроены, храмы отреставрированы, а центральный Спасо-Преображенский собор сияет ярким цветком под серым северным небом, привлекая взгляды и души. И все это во многом благодаря усилиям, которые приложило к восстановлению жемчужины русского севера государство и лично президент», - говорится в анонсе.

Президент Владимир Путин посещал разрушенный Валаам в качестве паломника. По словам создателей ленты, зрители фильма найдут ответы на вопросы, почему с тех пор глава государства посещает это место регулярно, какое отражение российской истории он увидел в судьбе этого монастыря, какие чудеса случались здесь в период восстановления обители.

