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Владимир Путин появится в качестве паломника в фильме про Валаам

12:40 11.01.2018
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
Владимир Путин © KM.RU, Алексей Белкин
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Документальную ленту «Валаам» автора и ведущего Андрея Кондрашова с участием президента России Владимира Путина 14 января покажет телеканал «Россия-1».

Сообщение об этом разместил сайт телеканала. «Два интервью В. В. Путина, четыре сезона съемок на Валаамском архипелаге, артефакты Валаамского монастыря, впервые снятые в Финляндии, и кадры уникальной кинохроники, которых еще никогда не было в эфире», - в документальном фильме «Валаам», - отмечено в сообщении.

Примерно десять лет назад лет на Валааме царила мерзость запустения. «Сегодня монастырь не узнать. Некогда разрушенные скиты отстроены, храмы отреставрированы, а центральный Спасо-Преображенский собор сияет ярким цветком под серым северным небом, привлекая взгляды и души. И все это во многом благодаря усилиям, которые приложило к восстановлению жемчужины русского севера государство и лично президент», - говорится в анонсе.

Президент Владимир Путин посещал разрушенный Валаам в качестве паломника. По словам создателей ленты, зрители фильма найдут ответы на вопросы, почему с тех пор глава государства посещает это место регулярно, какое отражение российской истории он увидел в судьбе этого монастыря, какие чудеса случались здесь в период восстановления обители.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Премьеры в мире кино, Телевидение и его влияние на общество в России, Владимир Путин
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Комментарии читателей
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11.01.2018, 18:27
Гость: Как трудно жЫть без Бэнтли

Мммда, на всё воля Божья. Господин Зюганов готов в церковь под красными знамёнами войти и молиться. Бывший КГБ-шник прозрел. Чудны дела твои Господи. А уж дела клоунов под Имя твоё вошедших просто поражают. Об одном бы попросил у тебя - ничего им не давай, кроме совести.
ЗЫ: От чистого сердца, но с сарказмом, ибо по другому у нас не выжить.
11.01.2018, 15:21
Гость: stalker

Хорош паломник. На персональном самолете, а затем на вертолете до Валаама добраться не так то трудно. Все за государственный счет и с максимальными удобствами. А настоящие паломники на своих двоих и за свой счет паломничество совершают.
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