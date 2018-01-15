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Создатели фильма «Скиф» попали под запрет на Украине

12:43 15.01.2018
Кадр из фильма «Скиф». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Скиф». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Члены съемочной группы российского фильма «Скиф» объявлены персонами нон грата на Украине.

Они включены в базу печально известного сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости». Режиссер ленты Рустам Мосафир назвал этот шаг глупостью. «Там все мои интервью (на сайте — ред.), хорошо, что адреса нет. Странно, конечно: дурдом какой-то… Конечно, это глупость несусветная… Сайт этот — неправильный, на мой взгляд. Очень глупая ситуация. Но я человек аполитичный», — возмущается Мосафир.

По его словам, также в базу «Миротворца» попали и другие участники съемочной группы. "Все, кто снимался, кто более-менее на слуху (попали в базу сайта — ред.)… Сельянов (продюсер фильма Сергей Сельянов — ред.) там, я, артисты, Леша Фаддеев, Саша Кузнецов. Причем есть же артист Александр Кузнецов, другой, который играл Восьмеркина в "Американце". И вот информация о Кузнецове из "Скифа", а фотография того. Подстава», — иронично заметил режиссер.

Мосафир рассказал, что до воссоединения Крыма с Россией снимался на Украине как актер, и проблем у него там не было.

Премьера фильма «Скиф» состоится 18 января. Для съемок выбирали совершенно разные локации, в том числе под Евпаторией, Ялтой и Керчью. Действие в фильме происходит в XI веке в русском Тмутороканском княжестве, земли которого распространялись на территории современных Таманского полуострова и восточного Крыма
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Ситуация на Украине
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 14:08
Гость: Огненный

Меня всегда радовала аполитичная интеллигенция, наверное в 40х немцы также говорили:

«Странно, конечно: дурдом какой-то… Конечно, это глупость несусветная… Концгагерь этот — неправильный, на мой взгляд. Очень глупая ситуация - пускать людей на абажуры, сжигать в печах. Но я человек аполитичный»
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