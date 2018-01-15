Создатели фильма «Скиф» попали под запрет на Украине

Члены съемочной группы российского фильма «Скиф» объявлены персонами нон грата на Украине.

Они включены в базу печально известного сайта «Миротворец», сообщает РИА «Новости». Режиссер ленты Рустам Мосафир назвал этот шаг глупостью. «Там все мои интервью (на сайте — ред.), хорошо, что адреса нет. Странно, конечно: дурдом какой-то… Конечно, это глупость несусветная… Сайт этот — неправильный, на мой взгляд. Очень глупая ситуация. Но я человек аполитичный», — возмущается Мосафир.

По его словам, также в базу «Миротворца» попали и другие участники съемочной группы. "Все, кто снимался, кто более-менее на слуху (попали в базу сайта — ред.)… Сельянов (продюсер фильма Сергей Сельянов — ред.) там, я, артисты, Леша Фаддеев, Саша Кузнецов. Причем есть же артист Александр Кузнецов, другой, который играл Восьмеркина в "Американце". И вот информация о Кузнецове из "Скифа", а фотография того. Подстава», — иронично заметил режиссер.

Мосафир рассказал, что до воссоединения Крыма с Россией снимался на Украине как актер, и проблем у него там не было.

Премьера фильма «Скиф» состоится 18 января. Для съемок выбирали совершенно разные локации, в том числе под Евпаторией, Ялтой и Керчью. Действие в фильме происходит в XI веке в русском Тмутороканском княжестве, земли которого распространялись на территории современных Таманского полуострова и восточного Крыма

