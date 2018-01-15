Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет тюрьмы

Режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиненному в организации крупного мошенничества, грозит до десяти лет заключения.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову, СК завершил расследование в отношении Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии".

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения. При этом Поверинова отметила, что заявленный ущерб вырос вдвое, с 68 до 133 миллионов рублей.

"Согласно обвинительному заключению, сумма ущерба составляет 133 миллиона", — сказала Поверинова, представляющая интересы фигурантки дела Софьи Апфельбаум.

По ее словам, дело еще не подшито, сколько в нем томов — неизвестно, "однако их больше 100".

Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в миллион рублей или более.