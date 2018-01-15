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Кириллу Серебренникову грозит до десяти лет тюрьмы

13:56 15.01.2018
Кирилл Серебренников. Фото с сайта kinopoisk.ru
Кирилл Серебренников. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиненному в организации крупного мошенничества, грозит до десяти лет заключения.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на адвоката Ирину Поверинову, СК завершил расследование в отношении Серебренникова и других фигурантов дела "Седьмой студии".

По данным источника РИА Новости, знакомого с ситуацией, вменяемая Серебенникову статья в окончательной редакции не изменилась, речь идет об организации хищения. При этом Поверинова отметила, что заявленный ущерб вырос вдвое, с 68 до 133 миллионов рублей.

"Согласно обвинительному заключению, сумма ущерба составляет 133 миллиона", — сказала Поверинова, представляющая интересы фигурантки дела Софьи Апфельбаум.
По ее словам, дело еще не подшито, сколько в нем томов — неизвестно, "однако их больше 100".

Это преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в миллион рублей или более.

Темы: Знаменитости и популярные персоны, Персоны и деятели российского кино, Скандалы и разоблачения в России, Театральные деятели и персоны в России
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Комментарии читателей
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15.01.2018, 23:25
Гость: Комментатор

Вор должен сидеть в тюрьме.
15.01.2018, 22:57
Гость: Сергей_К

Господи, да где же Вы живете, что не знаете
классики анекдотов "про них"?
.
- Лева, бежим! Спасайся!
- А что случилось?
- Там... Евреев... БЬЮТ!
- А ты-то что бежишь? Ты же по-паспорту Русский!
- Так бьют не по-паспорту, а по-морде.
15.01.2018, 21:24
Гость: благословения Президента

Он посадил, он и выпустит.
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