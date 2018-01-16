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Скончался звезда фильмов «Двенадцатая ночь» и «Закон и порядок»

14:25 16.01.2018
Владимир Поглазов. Фото с сайта kino-teatr.ru
Владимир Поглазов. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Театральный и кино-актер, преподаватель театрального института имени Бориса Щукина Владимир Поглазов умер на 74-м году жизни 15 января.

Звезда фильмов «Двенадцатая ночь», «Вишневый сад» и «Закон и порядок. Преступный умысел-3» ушел из жизни всего через неделю после празднования своего дня рождения. О прискорбном факте сообщил в инстаграме один из его учеников, актёр и телеведущий Александр Олешко. «Весь день в слезах... Утром прощание с Михаилом Михайловичем Державиным — и вот вечером такие вот вести... Поглазов был для меня... Никак не могу писать это в прошедшем времени... Замечательный артист! Удивительный, особенный педагог, УЧИТЕЛЬ! Старший товарищ! Друг! При встречах у нас была игра — мы, как могли, приветствовали друг друга земным поклоном. Иногда говорили по телефону... И много, много раз тихо-тихо говорили о жизни и профессии... Огромное спасибо за доверие! Огромное спасибо за невероятную человеческую и профессиональную поддержку! За ВЕРУ в меня... Царствие небесное... Светлая память Вам, дорогой, добрый, прекрасный человек!» — написал Олешко.

Поглазов преподавал в институте им. Щукина с 1974 года. Место и время прощания с артистом объявят дополнительно.

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