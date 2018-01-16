Звезда «Бумера» Сергей Горобченко госпитализирован с опасным диагнозом

Российского актера Сергея Горобченко экстренно доставили в больницу

Сергей Горобченко

Актер собирался на пробы, но вдруг почувствовал себя плохо и потерял сознание. Не на шутку встревоженные родственники вызвали ему скорую и помогли добраться в больницу. Теперь артисту предстоит длительное лечение и строгая диета.

Своего диагноза Горобченко не скрывает, сообщает «СтарХит». «Панкреатит - дело тонкое. Так определили, - написал он в соцсетях. - С каждым может. Собирался утром на пробу, а доехал до больнички. Ну, дела! Врачи говорят: еда, праздники, алкоголь, нервы. Я не запойный, могу выпить, но все было вполне в меру. С едой тоже не жестил. Остается - нервы. Ну, и плюс праздники. Спасибо друзьям, взяли под ручки и принесли! Лечение: холод, голод и покой! Не болейте, пожалуйста!»

Сергей Горобченко

Поклонники Горобченко искренне ему сочувствуют. «Все будет хорошо!», «Поправляйся», «Печально, конечно. Ну ничего, с этим тоже живут. Крепитесь, Сергей», «Панкреатит шутить не любит. Но холод, голод. И в дальнейшем специальная диета и будешь в порядке!», «Сил, терпения», - писали в комментариях фанаты и знакомые Сергея.

В прошлом году Сергею Горобченко стукнуло 45 лет. До сих пор он старается себя поддерживать в отличной спортивной форме. Из предпочтений Сергея — фитнес, коньки и бокс. «Без спорта и движения не представляю жизни. Когда возникают паузы в занятиях, чувствую, как начинаю физически угасать. Поэтому, если случается упадок сил или что-то идет не так, бегом на тренировку. Она спасет», - убежден актер.

Сергей Горобченко

Кроме того, Горобченко — прекрасный семьянин. В браке с Полиной Невзоровой у него четверо детей. ««Мы прислушиваемся к мнению друг друга, - говорит он. -Благодаря жене я стал более уступчивым. Понял, что многие вещи можно решить без боя и конфликта. Лучше иногда не биться головой о стену, а спустить ситуацию на тормозах. Потом зайти в открытую дверь, когда все успокоится, и расставить все по своим местам. Это точно работает, но требуются терпение и пониманиенужности данного подхода в решении конфликтного момента»

Фото с сайта kino-teatr.ru