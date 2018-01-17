«Смерть Сталина»: липкий страх европейцев перед мощью советской страны

Британско-французская черная комедия «Смерть Сталина» выйдет в российский прокат 18 января

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

1953-й год. Иосиф Виссарионович Сталин создал сильную империю, в которой нет места для халатности и откровенных сбоев. Неполадки на местах устраняются своевременно. Яркий – пример – концерт классической музыки, запись которого вождь хотел иметь у себя к вечеру, но ее не сделали. И звукорежиссерам пришлось переигрывать этот концерт заново, сгоняя на освободившиеся места случайных прохожих с улицы и убеждая верующую пианистку Марию Юдину (Ольга Куриленко) в необходимости сверхурочной работы.

Получив запись заветного концерта, Сталин ставит пластинку на проигрыватель. Но насладиться музыкой сполна не успевает, поскольку его настигает апоплексический удар. В кабинет к вождю долгое время никто не решается войти. Но наутро прибывает Берия, потом Хрущев – и начинается ожесточенная борьба за власть.

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

«Смерть Сталина» снята режиссером Армандо Иануччи по мотивам популярных комиксов. Но глумления и ерничества здесь гораздо меньше, чем можно себе представить. Многие события, отраженные в фильме, действительно имели место быть, включая переигранный концерт и обстоятельства кончины Вождя.

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Вполне удались и характеры потенциальных преемников вождя. Решительный Берия, мягкотелый Маленков, который явно себя чувствовал комфортнее под крылом у Хозяина, пугливый Молотов, молчаливый Булганин, осторожный Каганович, шутовской Хрущев, уверенно обходящий всех своих соперников. Всё это вполне узнаваемо и даже не слишком карикатурно. Особенно удался создателям фильма маршал Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), который изображен форменным солдафоном, способным рубить правду-матку в лицо в любых обстоятельствах.

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Довольно сочувственно в фильме изображены и дети Сталина – манерная Светлана Аллилуева с расхристанным братом Василием. Возможно, чуток переборщили с беспорядочными расстрелами на улицах. Но тут уж сказался извечный страх зарубежных «гуманистов» перед порядками нашего государства. Отсюда, собственно, и жанр черной комедии о таких специфических событиях. Пусть продолжают бояться и дальше – это им только на пользу.

Фото с сайта kinopoisk.ru