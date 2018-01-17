]]> ]]>
Главная Кино Премьеры

«Смерть Сталина»: липкий страх европейцев перед мощью советской страны

13:52 17.01.2018 , Денис Ступников

Британско-французская черная комедия «Смерть Сталина» выйдет в российский прокат 18 января

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

1953-й год. Иосиф Виссарионович Сталин создал сильную империю, в которой нет места для халатности и откровенных сбоев. Неполадки на местах устраняются своевременно. Яркий – пример – концерт классической музыки, запись которого вождь хотел иметь у себя к вечеру, но ее не сделали. И звукорежиссерам пришлось переигрывать этот концерт заново, сгоняя на освободившиеся места случайных прохожих с улицы и убеждая верующую пианистку Марию Юдину (Ольга Куриленко) в необходимости сверхурочной работы.

Получив запись заветного концерта, Сталин ставит пластинку на проигрыватель. Но насладиться музыкой сполна не успевает, поскольку его настигает апоплексический удар. В кабинет к вождю долгое время никто не решается войти. Но наутро прибывает Берия, потом Хрущев – и начинается ожесточенная борьба за власть.

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

«Смерть Сталина» снята режиссером Армандо Иануччи по мотивам популярных комиксов. Но глумления и ерничества здесь гораздо меньше, чем можно себе представить. Многие события, отраженные в фильме, действительно имели место быть, включая переигранный концерт и обстоятельства кончины Вождя.

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Вполне удались и характеры потенциальных преемников вождя. Решительный Берия, мягкотелый Маленков, который явно себя чувствовал комфортнее под крылом у Хозяина, пугливый Молотов, молчаливый Булганин, осторожный Каганович, шутовской Хрущев, уверенно обходящий всех своих соперников. Всё это вполне узнаваемо и даже не слишком карикатурно. Особенно удался создателям фильма маршал Георгий Жуков (Джейсон Айзекс), который изображен форменным солдафоном, способным рубить правду-матку в лицо в любых обстоятельствах.

Кадр из фильма «Смерть Сталина»

Довольно сочувственно в фильме изображены и дети Сталина – манерная Светлана Аллилуева с расхристанным братом Василием. Возможно, чуток переборщили с беспорядочными расстрелами на улицах. Но тут уж сказался извечный страх зарубежных «гуманистов» перед порядками нашего государства. Отсюда, собственно, и жанр черной комедии о таких специфических событиях. Пусть продолжают бояться и дальше – это им только на пользу.

Фото с сайта kinopoisk.ru

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Премьеры в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
17.01.2018, 22:53
Гость: отрвитесь от сборника сказок

М. Велер жил при Сталине? Рассказывали бывалые как жили при Сталине даже пшеничные лепешки не ели ,ржаными питались.
17.01.2018, 21:31
Гость: Вспомнилось

И.Сталин вышел из ВОВ 66-летним(чуть позже, в декабре исполнилось),утомлённым и изможденным пожилым человеком.Который, кстати, до этого 15 или 16 лет не был в отпуске, только после войны. Ну, если считал, что ком. фронтами и другие выжившие военачальники должны получить до 3 месяцев отпуска для восстановления сил, то как он себя чувствовал? Скорее всего, в решении дел серьезно не участвовал. Сам признавал: больше часа-полтора гос. документы читать не в состоянии. Так что,какие там "линкоры с крейсерам. Сталина в это время беспокоило состояние теории: "Без теории нам-смерть!", ужасающая неграмотность и масс, и руководителей, поражающий алогизм их мышления. По его инициативе в 47 или 48 г. в старших классах средней школы вводятся логика и психология(что как раз "выдающийся" мыслитель Хрущев и иже с ним сразу же после смерти Сталина отменили). Инициируются дискуссии по политэкономии, последняя работа И.Сталина- "Экономические проблемы социализма в СССР", которую никто не понял, или понял не так.Да, а самолеты-попытались идти вслед за американцами, создавать стратегическую авиацию уровня В-29 и 52. Не получилось.
17.01.2018, 21:29
Гость: Это подарок

министра культуры на 18 марта.
Все комментарии (77)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.