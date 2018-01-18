«Скиф»: пытки и оргии Древней Руси

Критики уже вовсю сравнивают фильм с «Игрой престолов» - и достоверности здесь действительно не больше, чем в одиозном сериале

Псевдоисторическая драма «Скиф» выйдет в российский прокат 18 января.

Кадр из фильма «Скиф»

XI век, Тмутараканское княжество в Крыму. В услужении у некоего князя (Юрий Цурило), имени которого так ни разу за весь фильм и не называют, находится отважный боярин Лютобор. Будучи верным слугой князя, Лютобор спасает его от шальной стрелы кочевника, но сам попадает в жуткий переплет: некто могущественный и коварный похищает у него жену и сына и очерняет преданного вассала в глазах своего хозяина. У боярина есть ровно неделя, дабы найти заказчиков преступления и оправдаться перед князем.

Лютобор вынужден прибегнуть к помощи ловкого и неуловимого скифа по прозвищу Куница. Еще накануне они были заклятыми врагами, но жизнь повернулась так, что теперь они могут выжить только сообща. Пройдя сквозь череду увлекательных лесных приключений, воины попадают в скифское становище, где их обоих ожидают нечеловеческие испытания.

Кадр из фильма «Скиф»

Если вы желаете почерпнуть из «Скифа» исторические сведения, то лучше вам вообще отказаться от похода в кино. Критики уже вовсю сравнивают фильм с «Игрой престолов» - и достоверности здесь действительно не больше, чем в одиозном сериале. Такое впечатление, что создатели фильма намеренно использовали в сценарии берендеев, скифов и прочие полумифические племена, сведений о которых сохранилось с гулькин нос, поэтому и любые претензии историков здесь априори окажутся безосновательными.

Кадр из фильма «Скиф»

Это еще полбеды, но и русичи представлены в сериале как какой-то дикий народ, не имеющий ничего святого. Вероломство, предательство, изощренные пытки и разнузданные оргии составляют повседневный быт князя и его дружины. Ни о каких «духовных скрепах» речи в фильме не идет, ибо князь добивается от своих подданных не службы, а полного и безоговорочного подчинения. Всё это напоминает не столько нравы Древней Руси, сколько рабский труд рядовых сотрудников могущественных современных корпораций.

Кадр из фильма «Скиф»

Не менее удручающая ситуация складывается и с религиозным подтекстом фильма. Несмотря на то, что де факто русичи являются уже христианами, их верования в «Скифе» не отображены вообще никак. Зато культы Ареса, Велеса и других языческих «богов» в фильме изображены достаточно детально. Мало того, в нескольких эпизодах подчеркивается их преимущество перед «слабовольным поклонением Распятому». Что это — элементарная необразованность или целенаправленная подрывная работа?

Кадр из фильма «Скиф»

Режиссер «Скифа» Руслан Мусафир несколько лет назад представил еще одну остросюжетную картину в псевдоисторическом антураже - «Беглецы». Между обоими фильмами немало общего. И там, и там действие происходит в лесу, где героев неотступно преследуют недруги. Только в «Беглецах» Мосафир возвел поклеп на российских казаков, которые у него представлены какими-то отморозками, в дело и не дело орудующие нагайкой и готовые перегрызть друг другу глотки за алтын. А в «Скифе», ни много, ни мало, очерняются истоки русской государственности.

Кадр из фильма «Скиф»

«Скиф» настоятельно рекомендуется в качестве своеобразной шоковой терапии всем тем, кто безосновательно критиковал «Викинга». Если в «Викинге» этические акценты расставлены верно, и зверь превращается в человека, то в «Скифе» смакуется обратный процесс, осложненный к тому же утратой национальной самоидентификации. Впрочем, обывателю, лелеющему в себе животное начало, «Скиф», вероятно, придется по нутру.

Фото с сайта kinopoisk.ru