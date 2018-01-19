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Названы 100 любимых зрителями фильмов всех времен

13:09 19.01.2018
Кадр из фильма «Волшебник страны Оз». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Волшебник страны Оз». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Портал Indie Wire обнародовал рейтинг 100 лучших фильмов всех времен по версии зрителей на сегодняшний момент.

Перечень сформирован с учетом оценок картин на сайте Rotten Tomatoes, передает InterMedia. В статье отмечается, что новые ленты в этом рейтинге соседствуют с классикой кинематографа.

Главный приз зрительский симпатий оказался у «Волшебника страны Оз» 1939 года. За ним следует «Гражданин Кейн» Орсона Уэллса. В тройку лидеров также попал хоррор 2017 года «Прочь». Из современных фильмов в топ-10 представлены «Лунный свет» (2016), «Безумный Макс: Дорога ярости» (2015) и «Головоломка» (2015).

Темы: Звезды зарубежного кино, Кино в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино, Рейтинги
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Комментарии читателей
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19.01.2018, 19:07
Гость: нам то зачем

знать этих волшебников Оз и безумный макс!?это к урганту тот торчит от всего пиндосного,а нам просто противно.
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