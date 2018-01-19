Передача с молодой женой Ивана Краско пробила дно цинизма и бесстыдства

Большой резонанс вызвала передача «На самом деле», в которой молодая жена актера Ивана Краско Наталья Шевель защищалась от обвинений в неверности супругу

Иван Краско

Искусствовед Людмила Семенова возмущенно написала, что эта программа «пробила дно цинизма и бесстыдства». Журналистка сетует, что людей интересует не по-хорошему старомодная актерская игра Краско, а его нижнее белье. «В одном из выпусков передачи уже в наступившем году пара и вовсе ввязалась в какой-то дешевый сюрреалистический спектакль, третьим героем которого стал якобы молодой разлучник с громким именем Александр Лавретро, - написала Семенова в колонке «Росбалта». -. Один этот псевдоним, напоминающий об участниках «Званого ужина» (Карина Барби, Гера Скандал, Мария Марра), намекает на тональность трэша, который, отметим, идет на главном канале в прайм-тайм. Единственным человеком в студии, проявившим здоровое чувство юмора в отношении этой бредовой истории, оказался Иван Краско. Однако само его участие в шоу — тревожный и печальный сигнал».

Автор колонки прекрасно отдает себе отчет, что Ивана Краско и его супругу заставило согласиться на съемки в сомнительном телепроекте тяжелое материальное положение. «Но это позор для общества — когда заслуженный артист и русский интеллигент говорит, что ему на пороге 90-летия негде жить, в то время как в «Доме-2» «строят любовь» на полном пансионе, а «звезд» уровня Даны Борисовой лечат от вредных привычек в элитных зарубежных клиниках, - продолжает Семенова. - Это такая же катастрофа для культуры, как социальное расслоение для экономики. Пожилые артисты понимают, что государству они не нужны, как и прочие пенсионеры, и ищут способы выжить самостоятельно».

Иван Краско

По аналогии с Краско Семенова вспомнила и Наталью Андрейченко: «Когда в 2011 году Наталья Андрейченко решилась на участие в реалити-шоу «Мама в законе», на пару с Дмитрием Нагиевым, ее подтолкнул к этому шагу родной сын, заявив: «Либо ты остаешься культурно-эстетической фигурой прошлого века, либо ты пытаешься вмонтироваться в коммерческую реальность этого века». Но ключевое слово здесь — «пытаешься». И скорее всего закончатся эти попытки позорным провалом, потому что превратиться из культурно-эстетической фигуры в циничного торговца низкими развлечениями, «обслугу» для умственных слабостей, поможет только реинкарнация. Андрейченко это поняла и очень быстро свернула эксперимент. Хочется надеяться, что и Ивану Краско удастся встроиться в «коммерческую реальность» без участия в производстве низкопробного контента».

Фото с сайта kino-teatr.ru