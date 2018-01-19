]]> ]]>
Главная Кино Сплетник

Передача с молодой женой Ивана Краско пробила дно цинизма и бесстыдства

17:46 19.01.2018 , Антон Крайний

Большой резонанс вызвала передача «На самом деле», в которой молодая жена актера Ивана Краско Наталья Шевель защищалась от обвинений в неверности супругу

Иван Краско

Искусствовед Людмила Семенова возмущенно написала, что эта программа «пробила дно цинизма и бесстыдства». Журналистка сетует, что людей интересует не по-хорошему старомодная актерская игра Краско, а его нижнее белье. «В одном из выпусков передачи уже в наступившем году пара и вовсе ввязалась в какой-то дешевый сюрреалистический спектакль, третьим героем которого стал якобы молодой разлучник с громким именем Александр Лавретро, - написала Семенова в колонке «Росбалта». -. Один этот псевдоним, напоминающий об участниках «Званого ужина» (Карина Барби, Гера Скандал, Мария Марра), намекает на тональность трэша, который, отметим, идет на главном канале в прайм-тайм. Единственным человеком в студии, проявившим здоровое чувство юмора в отношении этой бредовой истории, оказался Иван Краско. Однако само его участие в шоу — тревожный и печальный сигнал».

Автор колонки прекрасно отдает себе отчет, что Ивана Краско и его супругу заставило согласиться на съемки в сомнительном телепроекте тяжелое материальное положение. «Но это позор для общества — когда заслуженный артист и русский интеллигент говорит, что ему на пороге 90-летия негде жить, в то время как в «Доме-2» «строят любовь» на полном пансионе, а «звезд» уровня Даны Борисовой лечат от вредных привычек в элитных зарубежных клиниках, - продолжает Семенова. - Это такая же катастрофа для культуры, как социальное расслоение для экономики. Пожилые артисты понимают, что государству они не нужны, как и прочие пенсионеры, и ищут способы выжить самостоятельно».

Иван Краско

По аналогии с Краско Семенова вспомнила и Наталью Андрейченко: «Когда в 2011 году Наталья Андрейченко решилась на участие в реалити-шоу «Мама в законе», на пару с Дмитрием Нагиевым, ее подтолкнул к этому шагу родной сын, заявив: «Либо ты остаешься культурно-эстетической фигурой прошлого века, либо ты пытаешься вмонтироваться в коммерческую реальность этого века». Но ключевое слово здесь — «пытаешься». И скорее всего закончатся эти попытки позорным провалом, потому что превратиться из культурно-эстетической фигуры в циничного торговца низкими развлечениями, «обслугу» для умственных слабостей, поможет только реинкарнация. Андрейченко это поняла и очень быстро свернула эксперимент. Хочется надеяться, что и Ивану Краско удастся встроиться в «коммерческую реальность» без участия в производстве низкопробного контента».

Фото с сайта kino-teatr.ru

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
19.01.2018, 19:21
Гость: Гость

Помню в "тучные годы", я единственная из всех моих однокашников, что никак не могла вписаться в ту систему. Они тогда все такие деловые ходили, а у меня наоборот все было плохо, ничего не получалось. Я так и не смогла в нее вписаться - до конца осталась верной себе, своим убеждениям. Но теперь, как оказалось - этого и не нужно было делать - сама система изменилась, и на смену ей пришла новая, в которую я уже вписываюсь идеально, в отличие от всех остальных. Меня недавно спросили, почему я не хожу на работу как все. Я им и говорю, что это вы должны приходить на работу каждый день в 9 часов, а меня это не касается. Сегодня, к примеру, у них годовой отчет - жена начальника - кстати, бухгалтер, уехала домой с начальником в 12.15, я же ради приличия ушла в 13 часов - праздник все-таки. Это у нас праздник, а для всех остальных - годовой отчет. Я к чему веду. Как там у Макаревича: "Не стоит прогибаться под изменчивый мир, однажды он прогнется под вас". Вот я и есть реальный пример. Причем, скажу честно - меня столько гнули-гнули, но я все равно осталась стойкой, как оловянный солдатик. И тогда миру ничего не осталось, как "прогнуться под меня"...
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.