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Сергей Собянин дал старт конкурсу на лучший фильм о Москве

12:47 22.01.2018
Кадр из фильма «Москва никогда не спит». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Москва никогда не спит». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Рассмотрение заявок на конкурс фильмов о Москве начнется 22 января, а победители получат приз мэра российской столицы Сергея Собянина «За создание образа Москвы в киноискусстве»

Сообщение об этом появилось на сайте мэрии, сообщает РИА «Новости». «Побороться за первые места могут полнометражные и короткометражные фильмы, анимационные картины, телевизионные сериалы, действие которых происходит в современной Москве. Мы хотим чаще видеть столицу на большом экране», — приводит сайт слова руководителя департамента культуры города Москвы Александра Кибовского.

Столичные жители смогут отдать свой голос за понравившуюся ленту через проект «Активный гражданин», где конкурсная комиссия из режиссеров, продюсеров, кураторов фестивалей и журналистов представит свой шорт-лист номинантов. Самые популярные среди горожан фильмы получат дополнительный балл на финальном голосовании, однако победителя все равно определит комиссия.

Суммарный призовой фонд конкурса составит сто миллионов рублей, победителей объявят во время акции «Ночь кино», которая пройдет в конце августа 2018 года. На конкурс принимаются отечественные и зарубежные картины, снятые за последние пять лет.

В 2017 году лучшим фильмом о Москве был признан киноальманах «Про любовь» режиссера Анны Меликян.

Темы: Москва, Звезды российского кино, Кино в России, Награды и премии в кино, Персоны и события в мире кино
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Комментарии читателей
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22.01.2018, 18:48
Гость: нужно

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