Кинотеатрам пригрозили расследованием за показ запрещенного фильма

В Министерстве культуры России заявили, что кинотеатры, демонстрирующие фильмы без прокатного удостоверения, могут быть привлечены к административной ответственности.

В ведомстве пояснили, что подобное нарушение подпадает под статью 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Некоторое время назад Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Однако согласно сообщениям в СМИ и соцсетях, в некоторых кинотеатрах это фильм демонстрируется. В частности, в столичном кинотеатре «Пионер». Там завили, что прекратят продавать билеты на сеансы только после получения официального письма от прокатчика, сообщает «Интерфакс».

Фильм позиционируется как комедия и повествует о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина. Картина получила весьма нелестные отзывы после общественного просмотра, на котором присутствовали депутаты Госдумы и деятели культуры.

