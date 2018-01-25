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Кинотеатрам пригрозили расследованием за показ запрещенного фильма

19:51 25.01.2018
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
Министерство культуры © KM.RU, Алексей Белкин
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В Министерстве культуры России заявили, что кинотеатры, демонстрирующие фильмы без прокатного удостоверения, могут быть привлечены к административной ответственности.

В ведомстве пояснили, что подобное нарушение подпадает под статью 5.1 Федерального закона от 22.08.1996 N 126-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О государственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Некоторое время назад Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Смерть Сталина». Однако согласно сообщениям в СМИ и соцсетях, в некоторых кинотеатрах это фильм демонстрируется. В частности, в столичном кинотеатре «Пионер». Там завили, что прекратят продавать билеты на сеансы только после получения официального письма от прокатчика, сообщает «Интерфакс».

Фильм позиционируется как комедия и повествует о борьбе за власть в СССР после смерти Иосифа Сталина. Картина получила весьма нелестные отзывы после общественного просмотра, на котором присутствовали депутаты Госдумы и деятели культуры.
 

Темы: Россия, Кино в России, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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26.01.2018, 00:37
Гость: E

Вот теперь уж точно извернусь но посмотрю!!! А то что же получается ? Пармезан прямо из пищевода достали теперь и духовной пищи лишают
25.01.2018, 23:45
Гость: Гость

Запрещать что либо - это привлекать сильное внимание к тому, что запретили. Запрещать что либо публично - это привлекать сильное внимание публики к тому, что запретили.
А если, как в данном случае, кинотеатрам пригрозили ещё расследованием за показ запрещённого фильма, то это значит, что те, кто это делают, желают привлечь к этому фильму ОСОБО СИЛЬНОЕ внимание публики.
Видимо фильмы о десоветизации и десталинизации очень плохо окупаются, поэтому их и запрещают на всех подмостках, чтобы привлечь, зазвать, таким образом, зрителей в кинотеатры.
И не надо, конечно же, забывать о выборах.Запрет на этот десталинизационный фильм властью расчитан также и на то, чтобы чтобы понравится сталинскому, советскому электорату, коих в стране основное большинство благодаря этой же воровской власти и, таким образом,так как путин проигрывает Грудинину по всем показателям, попытаться переманить электорат Грудинина на свою сторону.
Кстати, путин, на протяжении всего своего правления, только тем и занимался, что подмигивал и нашим и вашим,и ещё не понятно кому, в итоге потеряв доверие и у тех, и у других, и у всех.
Таким образом власть, с помощью "расследования на запрет" (привлечение особо сильного внимания публики) этого фильма, надеется убить одной пулей сразу двух зайцев.
Ну, а касательно расследований, то их, конечно же, никогда не будет если публика повалит в кинотеатры.
25.01.2018, 22:04
Гость: Александр

Уж не гостю из Киева об этом писать. Вот уж где запрещают, так запрещают.А вообще все эти запреты в век интернета фуфло.
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