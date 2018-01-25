Светлана Крючкова, Нина Усатова и Карен Шахназаров получили госнаграды
Распоряжение о вручении государственных наград подписал 24 января президент России Владимир Путин.
Ордена Александра Невоского удостоен режиссер и руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров, Ордена Почета – композитор Сергей Баневич, генеральный директор Российского государственного театрального агентства Давид Смелянский, поэт и президент «Русского ПЕН-Центра» Андрей Битов, актрисы Светлана Крючкова и Нина Усатова и другие, сообщает InterMedia.
Полный список опубликован на официальном портале правовой информации.