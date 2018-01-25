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Светлана Крючкова, Нина Усатова и Карен Шахназаров получили госнаграды

17:32 25.01.2018
Светлана Крючкова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Светлана Крючкова. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Распоряжение о вручении государственных наград подписал 24 января президент России Владимир Путин.

Ордена Александра Невоского удостоен режиссер и руководитель студии «Мосфильм» Карен Шахназаров, Ордена Почета – композитор Сергей Баневич, генеральный директор Российского государственного театрального агентства Давид Смелянский, поэт и президент «Русского ПЕН-Центра» Андрей Битов, актрисы Светлана Крючкова и Нина Усатова и другие, сообщает InterMedia.

Полный список опубликован на официальном портале правовой информации.
 

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Премии и награды в области искусства и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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25.01.2018, 20:20
Гость: Ордена Александра Невоского"

Хорошо что не Невского)))
25.01.2018, 19:49
Гость: дан

не знаю как остальные но г-н Шахназаров постоянный участник все ток-шоу и регулярно выступает на них с патриотическими речами Очевидно именно за этого его и наградили ведь времени на основную работу у него практически не остается А жаль был хороший режиссер когда-то
25.01.2018, 19:09
Гость: Ray Bloom

Что-то в этом списке не видно учёных, рабочих, учителей, врачей.
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