Мятежный кинотеатр «Пионер» был вынужден прекратить показ «Смерти Сталина»

Столичный кинотеатр «Пионер» начал процедуру возврата денег за билеты на фильм «Смерть Сталина».

Вопреки запрету, «Пионер» 25 января показывал фильм, прокатное удостоверение которого в России было отозвано. Билеты многими покупались заранее, но уже 26 января, показы пришлось прервать. «Процесс уже запущен, все, кто купили билеты на фильм, могут вернуть деньги», - сказали в пресс-службе кинотеатра порталу РИА «Новости».

Несколько часов назад в кинотеатре начался последний сеанс сатирической комедии, зрительный зал на 100 мест оказался полностью заполнен.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в мятежном «Пионере» он был показан в четверг. Кроме того, два сеанса фильма состоялись в пятницу. Все билеты на них были проданы.

