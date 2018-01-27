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Мятежный кинотеатр «Пионер» был вынужден прекратить показ «Смерти Сталина»

00:14 27.01.2018
Кадр из фильма «Смерть Сталина». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Смерть Сталина». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Столичный кинотеатр «Пионер» начал процедуру возврата денег за билеты на фильм «Смерть Сталина».

Вопреки запрету, «Пионер» 25 января показывал фильм, прокатное удостоверение которого в России было отозвано. Билеты многими покупались заранее, но уже 26 января, показы пришлось прервать. «Процесс уже запущен, все, кто купили билеты на фильм, могут вернуть деньги», - сказали в пресс-службе кинотеатра порталу РИА «Новости».

Несколько часов назад в кинотеатре начался последний сеанс сатирической комедии, зрительный зал на 100 мест оказался полностью заполнен.

Минкультуры РФ отозвало прокатное удостоверение на фильм «Смерть Сталина» во вторник, картина должна была выйти 25 января. После этого все кинотеатры убрали фильм из расписания, но в мятежном «Пионере» он был показан в четверг. Кроме того, два сеанса фильма состоялись в пятницу. Все билеты на них были проданы.
 

Темы: Кино в мире, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Премьеры в мире кино
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Комментарии читателей
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27.01.2018, 13:49
Гость: ПОКАЗАТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ ГИТЛЕРА?

Тоскуете?
27.01.2018, 13:48
Гость: комедия о том, что происходило в племенах индейцев

После захвата ими поселенцев. Скальпирование там, поджарка пару деньков, муравьишки...
27.01.2018, 13:47
Гость: О БОРЬБЕ КОРОЛЕЙ В БРИТАНИИ, ИХ УБИЙСТВАХ

Товарищ,об Этом еще Шекспир пьесы писал)))
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