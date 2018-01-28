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На Украине снимут документальный фильм о Петлюре

19:20 28.01.2018
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Украинская киностудия имени Довженко по заказу властей снимет фильм о Симоне Петлюре. Соответствующий контракт между Госкино Украины и студией уже подписан.

По сообщению ресурса Korrespondent.net, фильм будет представлять из себя документальную драму о последних днях жизни Петлюры, перед тем как он был убит в эмиграции. На создание фильма Госкино Украины выделило более 23 миллионов гривен (примерно 820 тысяч долларов).

«Учитывая то, что имя Симона Петлюры освещалось советским режимом только негативно, это соответственно влияло и на историческое сознание украинского общества. Мы рады поддержать проект, основанный на большой фактологической базе, поэтому ожидаем настоящий национальный фильм», - цитирует ресурс главу организации Филиппа Ильенко.

Вице-премьер Украины Павел Розенко добавил, что картина нацелена на патриотическое воспитание украинцев. Премьера фильма «Тайный дневник Симона Петлюры» ожидается в текущем году, передает ТАСС.

Симон Петлюра - предводитель националистического движения на Украине в 1917-1921 годах. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными с его видением свободной республики и массовыми еврейскими погромами. Был убит в 1926 году в Париже Шоломом Шварцбадом, мстившим за своих родственников. В 2017 году в Виннице был установлен памятник Петлюре в полный рост.
 

Темы: Украина, Кино в мире, Ситуация на Украине, История ХХ века
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Комментарии читателей
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28.01.2018, 22:39
Гость: Самуил Шварцбард,где ты?

"По данным комиссии Красного Креста,во время этих погромов было убито около 50тыс. евреев.Петлюра не мог(согласно многочисленным свидетельствам,и не пытался)положить конец кровавым бесчинствам,которые творила его армия.На одну из просьб евреев,чтобы он, воспользовавшись своей властью,прекратил погромы и наказал погромщиков,Петлюра ответил:«Не ссорьте меня с моей армией».
Петлюру прикончил в Париже еврей Самуил Шварцбард,писавший на идише стихи и публицистику под псевдонимом «Бал-Халоймэс» (Мечтатель).Самуил Исаакович Шварцбар был очень интересной личностью. Родился в Измаиле в 1886 году.Жил в Балте под Одессой,участвовал во всех русских революциях, служил во французском Иностранном Легионе и даже заслужил там Орден Боевого Креста,что в общем немало.Но не это главное.Главное то,что с 1920 года он жил в Париже.И там,в Париже он узнал,что далеко на Украине петлюровские ребятки под горячую руку вырезали всю его семью.Всех 15 человек".
-В Афганистане погибли десятки тысяч сов.граждан,а калекам отвечали:"Кто вас туда отпралял" и ни одного Самуила Шварцбарда на всю эту кодлу брежневскую кодлу
-В Чечне погибли сотни тысяч россиян,опять ни одного Самуила Шварцбарда
-В России идет поголовное нищание народа и увеличение числа миллиардеров.Самуил Шварцбард,где ты?
28.01.2018, 22:30
Гость: Солнцеликого просто трясет

Ну почему- довольно много новоделов как раз после 2000го.
Церетели и то парочку сподобился - в Москве и в Ялте.
Частники бюстики ставят на видное место - думают небось что их пощадят...
28.01.2018, 22:22
Гость: играть будет

Приглашенный Ротенберг.
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