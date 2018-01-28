На Украине снимут документальный фильм о Петлюре

Украинская киностудия имени Довженко по заказу властей снимет фильм о Симоне Петлюре. Соответствующий контракт между Госкино Украины и студией уже подписан.

По сообщению ресурса Korrespondent.net, фильм будет представлять из себя документальную драму о последних днях жизни Петлюры, перед тем как он был убит в эмиграции. На создание фильма Госкино Украины выделило более 23 миллионов гривен (примерно 820 тысяч долларов).

«Учитывая то, что имя Симона Петлюры освещалось советским режимом только негативно, это соответственно влияло и на историческое сознание украинского общества. Мы рады поддержать проект, основанный на большой фактологической базе, поэтому ожидаем настоящий национальный фильм», - цитирует ресурс главу организации Филиппа Ильенко.

Вице-премьер Украины Павел Розенко добавил, что картина нацелена на патриотическое воспитание украинцев. Премьера фильма «Тайный дневник Симона Петлюры» ожидается в текущем году, передает ТАСС.

Симон Петлюра - предводитель националистического движения на Украине в 1917-1921 годах. Прославился жестокими расправами со всеми несогласными с его видением свободной республики и массовыми еврейскими погромами. Был убит в 1926 году в Париже Шоломом Шварцбадом, мстившим за своих родственников. В 2017 году в Виннице был установлен памятник Петлюре в полный рост.

