«Сибирского цирюльника» и «Морозко» бесплатно покажут на Масленицу

Кинотеатры сети «Москино» анонсировали бесплатные показы отечественных фильмов.

Как сообщается на сайте столичной мэрии, они пройдут в феврале 2018 года и будут приурочены к Масленице, передает ТАСС. «Всю масленичную неделю, с 12 по 18 февраля, можно будет бесплатно смотреть фильмы на большом экране. Среди них - «Сибирский цирюльник», «Морозко» и «Варвара-краса, длинная коса», — говорится в сообщении.

Кроме того, на большом экране можно будет посмотреть такие фильмы, как «Весна», «Снегурочка», «Ледяная внучка», «Майская ночь, или Утопленница» и «Конек-горбунок». Показы пройдут в кинотеатрах «Березка», «Искра», «Полет», «Салют», «Сатурн», «Спутник», «Молодежный» и «Тула».

Накануне похода на киносеанс не забудьте пройти предварительную регистрацию на сайте сети «Москино».