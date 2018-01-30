Состояние Олега Табакова не внушает оптимизма

Олегу Табакову, который уже два месяца находится в больнице, стало заметно хуже.

У актера начались судороги, сообщает «КП». В течение длительного срока анестезиологи уже давно дают Табакову седативные препараты. Доктора поясняют, что это нужно, чтобы организм меньше тратил сил на бодрствование, чтобы Олег Павлович больше отдыхал. Однако длительная глубокая седация, по мнению тех же врачей, может привести к нарушениям в работе головного мозга.

Художественный руководитель МХТ им.Чехова был госпитализирован в Первую градскую больницу два месяца назад. У 82-летнего актера много хронических заболеваний, которые обострились в результате сепсиса. Воспалительный процесс начался после неудачной имплантации зубов, которую делали не в Москве.

В больнице Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но это не помогло, врачам пришлось устанавливать трахеостомическую трубку для дыхания. Довольно долго не могли подобрать антибиотики, чтобы остановить воспалительный процесс. Наконец, нужные лекарства нашли. После этого Олегу Павловичу стало лучше. К сожалению, это состояние нестабильно.