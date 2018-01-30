]]> ]]>
Главная Кино Новости

Состояние Олега Табакова не внушает оптимизма

14:52 30.01.2018
Олег Табаков © KM.RU, Сергей Петров
Олег Табаков © KM.RU, Сергей Петров
Материалы по теме:

Олегу Табакову, который уже два месяца находится в больнице, стало заметно хуже.

У актера начались судороги, сообщает «КП». В течение длительного срока анестезиологи уже давно дают Табакову седативные препараты. Доктора поясняют, что это нужно, чтобы организм меньше тратил сил на бодрствование, чтобы Олег Павлович больше отдыхал. Однако длительная глубокая седация, по мнению тех же врачей, может привести к нарушениям в работе головного мозга.

Художественный руководитель МХТ им.Чехова был госпитализирован в Первую градскую больницу два месяца назад. У 82-летнего актера много хронических заболеваний, которые обострились в результате сепсиса. Воспалительный процесс начался после неудачной имплантации зубов, которую делали не в Москве.

В больнице Табакова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Но это не помогло, врачам пришлось устанавливать трахеостомическую трубку для дыхания. Довольно долго не могли подобрать антибиотики, чтобы остановить воспалительный процесс. Наконец, нужные лекарства нашли. После этого Олегу Павловичу стало лучше. К сожалению, это состояние нестабильно.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Звезды российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.