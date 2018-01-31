Сын Олега Табакова навсегда уехал во Францию

Несколько дней назад в прессе появилась информация о том, что сын Олега Табакова Антон окончательно перебрался во Францию

Антон Табаков

Первое время Антон Табаков предпочитал не комментировать эти слухи. Но теперь расставил все точки над i, объяснив, что здесь у него был ресторанный бизнес, а его супруга и дети проживают во Франции уже давно. «Однако в последнее время бываю в Москве все реже, а следить за делами ресторанного бизнеса на расстоянии сложно. Да и иные причины нашлись", – объяснил свое решение Антон в интервью «Стархит».

Продать рестораны Антона Табакова побудили собственные дети. Как заботливый отец, он желает почаще бывать с ними, поэтому и устал разрываться на две страны. Тем более, эта неопределенность длилась целых семь последних лет. «Готовим, читаем, разговариваем обо всем на свете. Антонина ходит в школу, Маруся – в детский сад», - рассказал о нынешнем положении своих чад Антон Табаков.

Антон Табаков

Начинал Антон Табаклв как наследник знаменитой творческой династии, снявшись в тактх фильмах, как «Тимур и его команда», «Опасный возраст», «Сказки старого волшебника» и во многих других. Однако быстро поняв, что творчество — не его призвание, решил переквалифицироваться в бизнесмены. Свой первый столичный клуб «Пилот» он открыл еще четверть века назад, и там давали концерты многие именитые рок-команды.

Между тем, состояние отца Антона Олега Павловича Табакова внушает серьезные опасения. Два месяца актер и режиссер находится в больнице. Врачи утверждают, что у Табакова-старшего осложнились хронические заболевания из-за нагноения зубного имплантанта. На днях у актера начались судороги. В течение длительного срока анестезиологи уже давно дают Табакову седативные препараты. Доктора поясняют, что это нужно, чтобы организм меньше тратил сил на бодрствование, чтобы Олег Павлович больше отдыхал. Однако длительная глубокая седация, по мнению тех же врачей, может привести к нарушениям в работе головного мозга.

Фото с сайта kino-teatr.ru