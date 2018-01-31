Армен Джигарханян попал в больницу в бессознательном состоянии

Актер Армен Джигарханян срочно госпитализирован в одну из столичных клиник с сердечным приступом.

Артист доставлен в больницу в бессознательном состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на его представителей. По его словам, приступ связан с не до конца вылеченной пневмонией. «Приступ Джигарханяна связан с тем, что он недолечил пневмонию, поэтому произошли осложнения, ему понадобилась срочная госпитализация», - сказал источник. По данным газеты «Комсомольская правда», артисту стало плохо после того, как он посмотрел выпуск телепередачи, в котором выступила его бывшая супруга Виталина Цымбалюк-Романовская.

В театре Джигарханяна подтвердили госпитализацию режиссера, правда, заверили, что она прошла без участия скорой помощи. «Армен Борисович был какое-то время в больнице, потом вышел и опять лег в больницу, чтобы продолжить лечение, но без скорой помощи. На данный момент он в больнице и продолжает лечение,— приводит «Коммерсантъ» слова представителя театра по связям с общественностью и СМИ Вячеслава Дьяченко.

По его словам, Армен Джигарханян был госпитализирован 30 января 2018 года.