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МЧС три часа тушило пожар на киностудии «Ленфильм»

10:23 1.02.2018
Пожар на студии Ленфильм. Скриншот с Youtube
Пожар на студии Ленфильм. Скриншот с Youtube
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В ночь на четверг, 1 февраля, на территории киностудии «Ленфильм» произошел пожар, сообщает РИА Новости.

Сообщается, о пожаре в арендованных складских помещениях на улице Тамбасова, 5 поступило в 01:45 четверга. По данным агентства «Интерфакс», горела обстановка на четвертом этаже и кровля на площади 800 квадратных метров.

Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Тушение заняло около 3 часов, к нему привлеки 80 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники. При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что здание, где произошел пожар, принадлежит «Ленфильму», но сдается в аренду.

Темы: Санкт-Петербург, Пожары и возгорания в России, Кино, Ленфильм
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01.02.2018, 10:44
Гость: Гоша

Что опять либерастическая буржуазия в связке с подажной мерией подожгли для освобождения площадей в центре города?
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