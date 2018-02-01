МЧС три часа тушило пожар на киностудии «Ленфильм»

В ночь на четверг, 1 февраля, на территории киностудии «Ленфильм» произошел пожар, сообщает РИА Новости.

Сообщается, о пожаре в арендованных складских помещениях на улице Тамбасова, 5 поступило в 01:45 четверга. По данным агентства «Интерфакс», горела обстановка на четвертом этаже и кровля на площади 800 квадратных метров.

Возгоранию был присвоен повышенный номер сложности. Тушение заняло около 3 часов, к нему привлеки 80 человек личного состава МЧС и 16 единиц техники. При пожаре никто не пострадал. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего.

Отмечается, что здание, где произошел пожар, принадлежит «Ленфильму», но сдается в аренду.