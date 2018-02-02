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Сухоруков предложил Майкову постричься в монахи из-за «Бригады»

12:44 2.02.2018
Виктор Сухоруков. Фото с сайта kino-teatr.ru
Виктор Сухоруков. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Слова актера Павла Майкова о том, что сериал «Бригада» является преступлением против России, вызвали большой резонанс в обществе.

С этим заявлением категорически не согласен Виктор Сухоруков, сыгравший бандита в «Брате» Алексея Балабанова. «Я не смотрел этот сериал. Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал, — сказал он радиостанции BFM, — Сколько лет сериалу? Зачем обсуждать многолетнюю историю? Меня угнетает мысль, зачем на ровном, пустом месте, на старом пеньке затевают якобы современные, актуальные разговоры. Бредятина».

По мнению Сухорукова, Майков «получил славу и популярность от этого сериала, а теперь считает, что это вредно для общества». «Тогда отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается … [ерундой], извините», — заключил актер.

Продюсер сериала Александр Акопов, в свою очередь, назвал заявления Майкова глупостью.

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Комментарии читателей
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02.02.2018, 17:07
Гость: Дмитрий

Монах , не евнух , а человек науки постигающей , спортсмен - аскет - может один всю жизнь олимпиаду во всех номинациях выигрывать
02.02.2018, 15:58
Гость: Туся

Не несите ерунды. Сериал вышел на экраны после 2002 года, когда уже волна бандитской романтики прокатилась по стране, и все, в том числе и молодняк, знали "что такое - хорошо, и что такое - плохо".
Сериал о том, как время и обстоятельства калечат людей и ломают их судьбы в прямом и переносном смысле. Главные герои сериала не мечтали стать теми, кем стали. Их вина, получается по Вашему, заключается исключительно только в том, что они не захотели той судьбы, которую им уготовили "новые сильные мира сего". Каждый в фильме, книге, картине, да даже в облаках, видит то, что способен увидеть. Кто-то видит грязь и мерзость, а кто-то боль и надежду...
02.02.2018, 15:34
Гость: Черепанов

Я с самого начала считал картины типа " Бригады" огромным злом для страны и народа. Однако, те кто имел власть и награбленные деньги, заинтересованы в этих фильмах. Потому как этот фильм вместо того , чтобы сеять доброе и вечное, выполняет следующую антинародную роль:
1 Преступного хаоса, помогающего ловить рыбку в мутном пруду власть имущим и преступникпм .
2. Дебилолизации молодого поколения страны.
3. Запугивание народа и обывателя , держит его в страхе из-за высокой преступности в стране.
4. Сеет депрессию среди населения
5. Народу уже не до свержения преступной власти , а единственная его задача -- выживание, а депрессия приводит к алкоголизму , наркомании и постепенному вымиранию народа,
6. Сокращение населения из за вымирания и преступных воин.
Вот к чему приводят такие безобидные фильмы.
Сухоруков продолжает служить той власти с руки которой он кормился и продолжает кормится судя по его высказываниям, как вроде бы все кто не согласен, может идти в монахи. Удобная позиция наших либерастов, которые в адрес передачи Дом-2 говорят, не нравится Дом-2 - не смотри. А то что он травит молодое поколение об этом скромнентко не договаривают. Вот так под дурачка работает в основном наша либерастическая элитка.
Майкова немножко заела совесть.
А остальное все от лукавого.
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