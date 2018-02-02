Сухоруков предложил Майкову постричься в монахи из-за «Бригады»

Слова актера Павла Майкова о том, что сериал «Бригада» является преступлением против России, вызвали большой резонанс в обществе.

С этим заявлением категорически не согласен Виктор Сухоруков, сыгравший бандита в «Брате» Алексея Балабанова. «Я не смотрел этот сериал. Я убежден, что огромное количество людей, совершивших преступления, тоже не видели этот сериал, — сказал он радиостанции BFM, — Сколько лет сериалу? Зачем обсуждать многолетнюю историю? Меня угнетает мысль, зачем на ровном, пустом месте, на старом пеньке затевают якобы современные, актуальные разговоры. Бредятина».

По мнению Сухорукова, Майков «получил славу и популярность от этого сериала, а теперь считает, что это вредно для общества». «Тогда отправьте его в монастырь. Пусть там послужит Богу, послужит небу, послужит духу, а не занимается … [ерундой], извините», — заключил актер.

Продюсер сериала Александр Акопов, в свою очередь, назвал заявления Майкова глупостью.