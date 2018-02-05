Находящийся под домашним арестом Серебренников смонтировал фильм о Цое

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся под домашним арестом, смонтировал свой новый фильм, посвященный лидеру группы «Кино» Виктору Цою, пишет «Интерфакс».

По данным агентства, окончательно производство киноленты под названием «Лето» будет завершено этой весной, а продажи прав на прокат стартуют на Берлинском кинофестивале, который пройдет с 15 по 25 февраля. Международные права на продажу фильма приобрела французская кинокомпания Charades.

Отмечается, что Серебренников успел снять практически весь необходимый материал до своего ареста в августе 2017 года. Съемки проходили в Санкт-Петербурге. Несколько неснятых технических сцен съемочная группа доснимала по запискам режиссера и по ранее проведенным репетициям.

Сюжет фильма «Лето» основан на малоизвестных фактах биографии Цоя. События разворачиваются летом 1981 года в Ленинграде, где под влиянием Led Zeppelin, Дэвида Боуи и других западных рок-звезд зарождается русский рок. Основная сюжетная линия построена вокруг истории знакомства и отношений между Цоем и Майком Науменко, а также становлении ленинградского рок-клуба и записи первого альбома Цоя.

Кирилл Серебренников с августа 2017 года находится под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств при реализации проекта «Платформа».