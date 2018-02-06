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Скончался звезда фильмов «Привет, Джули!» и «Фрейзер»

14:18 6.02.2018
Джон Махони. Фото с сайта kinopoisk.ru
Джон Махони. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Прославленный американский актер Джон Махони умер в США на 78-м году жизни

Артист скончался в своем доме в Чикаго, что стало причиной смерти пока не известна, сообщает «Известия» со ссылкой на ALBOENEWS. Джон Махони родился 20 июня 1940 года в Англии. Актерскую карьеру он начал в театре в 1977 году. Через три года ему начали поступать предложения сняться в кино.

Прославился Махони после роли Мартина Крэна в американской комедии «Фрейзер» (1993). Кроме того, известен по фильмам «Привет, Джули!» (2010), «Американский президент», «Черная метка», «Скорая помощь».

Джон Махони два раза номинировался на премию «Эмми» и «Золотой глобус». Является обладателем премии «Тони».

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