Скончался звезда фильмов «Привет, Джули!» и «Фрейзер»

Прославленный американский актер Джон Махони умер в США на 78-м году жизни

Артист скончался в своем доме в Чикаго, что стало причиной смерти пока не известна, сообщает «Известия» со ссылкой на ALBOENEWS. Джон Махони родился 20 июня 1940 года в Англии. Актерскую карьеру он начал в театре в 1977 году. Через три года ему начали поступать предложения сняться в кино.

Прославился Махони после роли Мартина Крэна в американской комедии «Фрейзер» (1993). Кроме того, известен по фильмам «Привет, Джули!» (2010), «Американский президент», «Черная метка», «Скорая помощь».

Джон Махони два раза номинировался на премию «Эмми» и «Золотой глобус». Является обладателем премии «Тони».