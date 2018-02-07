Актеру Уиллему Дефо вручат «Золотого медведя»

Звезда «Последнего искушения Христа» Уиллем Дефо удостоен Почетного «Золотого медведя» на 68-м Берлинском кинофестивале.

Торжественная церемония вручения наград в знак признания заслуг американского актера перед мировым кинематографом пройдет 20 февраля, сообщает InterMedia. «Уиллем Дефо - близкий друг фестиваля, он неоднократно приезжал на смотр как участник программ, был членом жюри в 2007 году, - заявил директор Берлинале Дитер Косслик. - С нетерпением жду встречи с ним на нынешнем фестивале, чтобы вручить ему почётного "Золотого медведя" в знак признания его достижений в индустрии».

Помимо этого, в рамках фестиваля пройдет ретроспектива фильмов с участием Дефо. Будут показаны «Антихрист», «Миссисипи в огне», «Последнее искушение Христа», «Водная жизнь», «Охотник», «Тень вампира» и другие.

На сайте также сообщается, кому вручат в этом году почетный приз Berlinale Camera. Это президент Европейского кинорынка Беки Пробст (Швейцария), продюсер и исполнительный директор израильского кинофонда Катриэль Шори и чешский актер и режиссер Иржи Мензель.

