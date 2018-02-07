Актрисе из «Вечного зова» отказали в начислении пенсии

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал актрисе Елене Кудряшовой в начислении пенсии, сообщает РЕН ТВ.

Четыре месяца назад 56-летняя артистка, получившая известность благодаря сериалу «Вечный зов», обратилась в суд с требованием получения пенсионных выплат. Однако на последнем заседании суд отказал в удовлетворении иска.

Актрисе до необходимых семи лет трудового стажа не хватает двух лет. Адвокаты актрисы не смогли добиться признания некоторых документов доказательствами работы на «Мосфильме» и «Свердловской киностудии». Документы о ее работе там были утеряны, а сами записи не были продублированы в трудовой книжке.

«В Госфильмофонде мне сказали, что никакой информации о моих работах у них не существует», - заявила сама актриса.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете» сообщил, что Пенсионный фонд начал отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости. Это коснулось граждан, которым не хватило пенсионных баллов или стажа.