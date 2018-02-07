]]> ]]>
Главная Кино Новости

Актрисе из «Вечного зова» отказали в начислении пенсии

13:06 7.02.2018
Елена Кудряшова. Скриншот с сайта ren.tv
Елена Кудряшова. Скриншот с сайта ren.tv
Материалы по теме:

Октябрьский районный суд Екатеринбурга отказал актрисе Елене Кудряшовой в начислении пенсии, сообщает РЕН ТВ.

Четыре месяца назад 56-летняя артистка, получившая известность благодаря сериалу «Вечный зов», обратилась в суд с требованием получения пенсионных выплат. Однако на последнем заседании суд отказал в удовлетворении иска.

Актрисе до необходимых семи лет трудового стажа не хватает двух лет. Адвокаты актрисы не смогли добиться признания некоторых документов доказательствами работы на «Мосфильме» и «Свердловской киностудии». Документы о ее работе там были утеряны, а сами записи не были продублированы в трудовой книжке.

«В Госфильмофонде мне сказали, что никакой информации о моих работах у них не существует», - заявила сама актриса.

Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете» сообщил, что Пенсионный фонд начал отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости. Это коснулось граждан, которым не хватило пенсионных баллов или стажа.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Положение пенсионеров в России
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
07.02.2018, 17:16
Гость: Махмут

"Не поря ли платить пенсию по справедливости - чётко от стажа+заработка."
- Каждый понимает справедливость по своему. За оставшиеся 25-30 лет Вы сколько денег заработали? Миллионов 6-8 на нынешние деньги. А она нет. И пенсия у неё ниже низшего. Вот и вся справедливость. Люди разные. У кого то хватает сил и по дому и на работе вкалывать, а у кого то нет. Кто-то по пять шесть детей рожает, а кто и одного за подвиг выдаёт.
07.02.2018, 17:07
Гость: Махмут

"Ранее глава Минтруда Максим Топилин в интервью «Российской газете» сообщил, что Пенсионный фонд начал отказывать людям в назначении страховой пенсии по старости."
- Раньше не отказывал, а теперь вдруг начал отказывать. Предвыборная агитация?
07.02.2018, 16:22
Гость: Елена

А у неё не было этих 30 лет. Она больше 20 лет прожила в Италии. Теперь в Россию за пенсией вернулась...
Все комментарии (8)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.