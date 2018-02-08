Арнольд Шварценеггер сыграет безжалостного федерального маршала в вестерне

Завязавший с политикой Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерне под названием «Outrider».

Кроме того, он выступит в качестве продюсера проекта, сообщает Kinonews. Действие сериала развернется на индейской территории штата Оклахома в конце 1800-х годов. В нем рассказывается темная и опасная история о законнике, которому известный своей жестокостью судья поручил задержать легендарного преступника. Чтобы правосудие свершилось, ему придется сотрудничать с безжалостным федеральным маршалом. И по мере развития истории враги станут союзниками, а серия непредсказуемых сюрпризов размоет грань между хорошими и плохими парнями.

Шварценегеру поручена роль федерального маршала, который в юном возрасте эмигрировал из Европы в США. Отметим, что для самого Шварценеггера это будет первый основанный на оригинальном сценарии сериал, так как ранее он снимался исключительно в полнометражных кинопроектах. Сроки работ и возможная дата релиза шоу пока не уточняется.

Что же касается 2018 года, то поклонники актера смогут увидеть его в фильме «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай».

