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Арнольд Шварценеггер сыграет безжалостного федерального маршала в вестерне

10:45 8.02.2018
Арнольд Шварценеггер. Фото Натальи Ступниковой
Арнольд Шварценеггер. Фото Натальи Ступниковой
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Завязавший с политикой Арнольд Шварценеггер сыграет в вестерне под названием «Outrider».

Кроме того, он выступит в качестве продюсера проекта, сообщает Kinonews. Действие сериала развернется на индейской территории штата Оклахома в конце 1800-х годов. В нем рассказывается темная и опасная история о законнике, которому известный своей жестокостью судья поручил задержать легендарного преступника. Чтобы правосудие свершилось, ему придется сотрудничать с безжалостным федеральным маршалом. И по мере развития истории враги станут союзниками, а серия непредсказуемых сюрпризов размоет грань между хорошими и плохими парнями.

Шварценегеру поручена роль федерального маршала, который в юном возрасте эмигрировал из Европы в США. Отметим, что для самого Шварценеггера это будет первый основанный на оригинальном сценарии сериал, так как ранее он снимался исключительно в полнометражных кинопроектах. Сроки работ и возможная дата релиза шоу пока не уточняется.

Что же касается 2018 года, то поклонники актера смогут увидеть его в фильме «Тайна Печати дракона: Путешествие в Китай».
 

Темы: Актеры и актрисы зарубежного кино, Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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