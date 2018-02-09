Звезду «Зачарованных» обвинили в причастности к самоубийству ее менеджера

Актрису Роуз Макгоуэн, получившую известность после сериала «Зачарованные», обвинили в причастности к самоубийству ее менеджера Джилл Мессик.

Как пишет журнал People, 50-летняя Мессик добровольно ушла из жизни в минувший четверг, 8 февраля. Менеджер страдала биполярным расстройством и последние несколько лет боролась с депрессией.

Родственники женщины обвинили Макгоуэн в том, что та втянула ее в скандал вокруг продюсера Харви Вайнштейна, обвиняя ее в бездействии. «В подобных заявлениях присутствовала ложь про Джилл, но она была неспособна с этим бороться. Она косвенно пострадала от этой ужасной истории», - заявили родственники погибшей.

Мессик отказывалась публично опровергать слова своей подопечной, чтобы не отвлекать внимание публики от важной проблемы домогательств и насилия по отношению к женщинам. Отмечается, что менеджер заявляла о домогательствах Вайнштейна по отношению к Макгоуэн в 1997 году. При этом актриса никогда не использовала слово «изнасилование», говоря о произошедшем с Вайнштейном.

В конце января адвокаты продюсера опубликовали письмо Мессик, в котором та рассказывала об инциденте. В письме указывалось, что Макгоуэн не протестовала против того, чтобы провести время с Вайнштейном, однако позже пожалела о своем решением.

Родственники Мессик считают, что постоянные нападки Макгоуэн вынудили адвокатов Вайнштейна опубликовать данное письмо без согласия Мессик, что «окончательно ее сломало».

Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, обвинивших Вайнштейна в изнасиловании, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.