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Рома Зверь сыграл Майка Науменко в фильме Серебренникова о Цое

11:50 9.02.2018
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
Виктор Цой. Фото с сайта peremeny.ru
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Кинокомпания Hype Film и продюсер Илья Стюарт рассекретили актерский состав фильма Кирилла Серебренникова «Лето».

Фильм посвящен любовному треугольнику между юным Виктором Цоем, более опытным питерским музыкантом Майком Науменко из группы «Зоопарк» и его женой Наташей, сообщает «КП». Роль Майка в фильме «Лето» сыграл Рома Зверь, лидер группы «Звери», для которого эта работа стала дебютом в игровом кино. Роль жены Майка Наташи сыграла молодая актриса Ирина Старшенбаум, звезда фильма «Притяжение» Федора Бондарчука и выходящего на экраны блокбастера «Лед».

Примечательно, что в роли Виктора Цоя выступил - южнокорейский актер Тео Ю (Teo Yoo), известный по фильмам «Один за другим» Ким Кидука, «День-ночь, день-ночь» Джулии Локтев, «В поисках Сеула» Бенсона Ли, «Равные» Дрейка Доримуса.

Фильм «Лето» продюсируют российская кинокомпания Hype Film и французская Kinovista, которые представят фильм на Берлинском кинорынке уже в середине февраля.

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