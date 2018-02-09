«Пятьдесят оттенков свободы»: дать бой призракам прошлого

Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» вышел в российский прокат 8 февраля

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Третья часть нашумевшей киносаги «Пятьдесят оттенков серого» начинается со свадьбы главных героев — редкий случай для жанра мелодрамы. Молодые по-настоящему счастливы. Анастейша с удовольствием пробует на языке непривычное еще для нее словосочетание «миссис Грей». А ее суженый забавно ревнует супругу, загорающую топлесс на экзотическом пляже.

Впрочем, ванильная идиллия длится недолго. Анастейшу (Дакота Джонсон) вновь тянет в «красную комнату», где осталось еще много неизведанных атрибутов для рискованных игр. Кристиан (Джейми Дорнан) никак не может победить собственный инфантилизм, включая капризного ребенка в самых неподходящих ситуациях. На него вешается каждая первая встречная, среди которых даже жеманная архитекторша, нанятая обустраивать семейное гнездышко для новоиспеченной пары. Вдобавок на горизонте вновь появляется маниакальный экс-редактор Анастейши, который вынашивает планы мести из-за загубленной карьеры.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Литературная трилогия Э.Л. Джеймс «Пяттдесят оттенков серого» изначально задумывалась как фанфик «Сумерек», но в итоге превратилась в отдушину для домохозяек, подуставших от однообразия интимной жизни. Первая часть одноименного фильма имела оглушительный зрительский успех, но оказалась абсолютно провальной с точки зрения рецензентов и устроителей кинопремий. Продолжение ленты из-за этого получилось слишком беззубым. И вот, наконец, к третьей части создатели саги мобилизовались и выдали нечто удобоваримое и не вызывающее рвотного рефлекса.

Роскошные интерьеры в фильме погоды больше не делают. До нас пытаются донести мысль, что ни баснословные деньги, ни надежные стены, ни прекрасно обученные телохранители не способны защитить человека, если он сам ничего из себя не представляет. Весь центр тяжести смещен в «Пятидесяти оттенков свободы» на Анастейшу, которая, конечно, коня на скаку не останавливает, но от погони уходит технично, волосы мужу стрижет заправски да и в случае чего эффективно может поставить его на место.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Конфликты и разногласия, преследующие новобрачных, будут близки и понятны каждому, кто имел опыт семейных отношений. Упреки от здравомыслящей жены в инфантилизме и безответственности слышал каждый второй мужчина — порою даже в той же форме и с теми же интонациями, в какую их облекает чуткая Анастейша.

Но гораздо важнее то, что самоцелью здесь является не унижение партнера, а готовность помочь ему преодолеть внутренний ступор. А «красная комната» остается всего лишь как некая отдушина, помогающая пережить житейские бури. Недаром, разругавшись с Кристианом, Анастейша решает там заночевать.

Кадр из фильма «Пятьдесят оттенков свободы»

Фильм «Пятьдесят оттенков свободы» позиционируется как последний из серии. Однако идеи у его создателей исчерпаны не все. Например, четвертая часть может называться «Пятьдесят поросят» и являть нам раздобревшую черту Грей, которая наслаждается всеми прелестями сельской жизни, апробируя на себе пастушеский хлыст и массивные крюки для подвешивания бараньих туш.

Фото с сайта kinopoisk.ru