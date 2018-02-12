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Иван Ургант отказался от съемок в продолжении «Гардемаринов»

12:23 12.02.2018
Светлана Дружинина. Фото с сайта kino-teatr.ru
Светлана Дружинина. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Телеведущий Иван Ургант отверг предложение режиссера Светланы Дружининой сняться в продолжении знаменитых «Гардемаринов».

Выступая в качестве гостью очередного выпуска программы «Смак», Дружинина заметила, что Ургант как комик хорош, однако ему пора расширять актерский диапазон. «Я мечтаю увидеть Ванечку Урганта в историческом костюме, в сложной драматической роли, - передает слова режиссера «СтарХит». - В «Елках» он уже наигрался. Получается у него хорошо, но надо же пробовать что-то новое. Так что жду вас в новых «Гардемаринах», напишем какого-нибудь интересного персонажа».

Иван Ургант на это предложение отреагировал с юмором: «Это, конечно, очень заманчиво. Но где вы видели исторических персонажей с такой внешностью, как у меня, и ростом? Думаю, в такой роли я буду выглядеть смешно».

Напомним, что Светлана Дружинина много лет борется за право снять продолжение «Гардемаринов». На так давно Фонд кино ей отказал в финансировании проекта, но она не сдается, на деясь на народное акционирование.

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