Геннадий Хазанов так и не встретился с отцом, живя с ним в одном доме

Актер Геннадий Хазанов побывал в студии программы «Судьба человека» у Бориса Корчевникова, рассказав много сенсационного

Геннадий Хазанов

Судьба иногда была сурова к Хазанову. Например, он так и не смог поступить ни в один театральный вуз. Детство родившегося в 1945 году артиста и писателя пришлось на нелегкие послевоенные годы. А его родители рано развелись.

В итоге со своим отцом Хазанов так и не познакомился. «Я его никогда не видел, - сказал он в интервью «Телепрограмме». - Может, и видел, но не знал, что это мой отец. Я в возрасте 36 лет получил квартиру. Я не знал, что в этом доме, но на шестом этаже жил мой родной отец — об этом мне рассказала соседка. Она рассказала, что он всю жизнь переживал и страдал от того, что он не мог ко мне подойти и поговорить».

Геннадий Хазанов

Сам Геннадий Хазанов в детстве тоже мечтал познакомиться с папой и в итоге заполучил его адрес, однако так и не смог переступить через себя. «Отец точно знал, кто я. Он видел меня и знал. Видел свою внучку Алису, с которой я там гулял, но так и не подошел к ней», - сетует Хазанов.

Геннадий Хазанов

По отцу у Хазанова есть братья, с которыми он тоже не общается. ««Я как-то позвонил ему и предложил встретиться, а потом прочитал его интервью, в котором он настолько неуважительно относился к моей матери, что я понял, что нам не стоит общаться», - признается актер.

Геннадий Хазанов живет 48 лет в браке со Златой Эльбаум. У них есть доч Алиса, которая пошла по стопам отца и стала актрисой.

Фото с сайта kino-teatr.ru