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Скончался единственный сын режиссера Сергея Соловьева

12:59 13.02.2018
Дмитрий Соловьев. Фото с сайта kino-teatr.ru
Дмитрий Соловьев. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Сын режиссера Сергея Соловьева Дмитрий Соловьев ушел из жизни утром 12 февраля на 44-м году жизни.

Кончина Соловьева-младшего наступила вследствие панкреатита и пневмонии. Факт смерти подтвердила бывшая жена режиссера — актриса Татьяна Друбич, «Да, это так. Спасибо за соболезнования. Я передам Сергею Александровичу», — заявила она в комментарии корреспонденту ФАН.

Дмитрий Соловьев был актером и продюсером. Свою первую роль в кино Дмитрий сыграл в фильме отца, получившем название «Дом под звездным небом». Однако наибольшую популярность Дмитрию Соловьеву принесла картина «Нежный возраст», также снятая Соловьевым-старшим. В этом фильме Дмитрий был не только актером, но и сценаристом.
Последней работой Соловьева-младшего стала картина «Ке-ды», в которой он выступал в качестве продюсера.

Дмитрий Соловьев будет похоронен 14 февраля на Троекуровском кладбище в Москве. Прощание с артистом состоится в столичном храме Иоанна Богослова.

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