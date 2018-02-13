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Анатолий Кашпировский судится с «Вечерним Ургантом»

11:44 13.02.2018
Иван Ургант © KM.RU, Евгений Стукалин
Иван Ургант © KM.RU, Евгений Стукалин
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Психотерапевт Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести и достоинства, ответчиком выступает Первый канал.

Побудительным мотивом стал показанный в программе «Вечерний Ургант» коллаж, где лицо Кашпировского приклеили к фотографии кота, иллюстрируя новость о продаже в Благовещенске за 5 млн рублей кота-экстрасенса, сообщает RNS online. Указанный выпуск появился в эфире 31 января 2017 года.

Иск будет рассматриваться Останкинским районным судом Москвы. Кашпировский требует от канала компенсацию в размере 500 тысяч рублей и публичное опровержение. Примечательно, что претензия поступила также от владельца показанного в передаче кота. Хозяин животного заявил, что его питомцу приписали свойства, которых у него на самом деле нет.

Это не первый иск Кашпировского к телеканалам. В 2011 году компания ВГТРК выплатила экстрасенсу 200 тысяч рублей после прозвучавших в эфире слов главного психиатра Минобороны России Владислава Шамрея о вреде телесеансов гипноза. Заявление Шамрея признали не соответствующим действительности.

Темы: Резонансные судебные процессы в России, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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13.02.2018, 13:54
Гость: неври патолог

500 маловато будет. Честь дороже, да и хамов на госканалах надо останавливать, берега теряют и плохо видят границы .При всей моей предвзятости к Анатоль как к личности... ХАМ ству и БЕС вкусице БОЙ!!
13.02.2018, 13:49
Гость: Юляша

Этот ЖУЛИК уже лет 25 как должен принудительно трудиться на лесоповале.
Знакома давно и лично,констатирую - это пройдоха и враль.
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