Анатолий Кашпировский судится с «Вечерним Ургантом»

Психотерапевт Анатолий Кашпировский подал иск о защите чести и достоинства, ответчиком выступает Первый канал.

Побудительным мотивом стал показанный в программе «Вечерний Ургант» коллаж, где лицо Кашпировского приклеили к фотографии кота, иллюстрируя новость о продаже в Благовещенске за 5 млн рублей кота-экстрасенса, сообщает RNS online. Указанный выпуск появился в эфире 31 января 2017 года.

Иск будет рассматриваться Останкинским районным судом Москвы. Кашпировский требует от канала компенсацию в размере 500 тысяч рублей и публичное опровержение. Примечательно, что претензия поступила также от владельца показанного в передаче кота. Хозяин животного заявил, что его питомцу приписали свойства, которых у него на самом деле нет.

Это не первый иск Кашпировского к телеканалам. В 2011 году компания ВГТРК выплатила экстрасенсу 200 тысяч рублей после прозвучавших в эфире слов главного психиатра Минобороны России Владислава Шамрея о вреде телесеансов гипноза. Заявление Шамрея признали не соответствующим действительности.