Минкульт решил не наказывать кинотеатр «Пионер» за показ «Смерти Сталина»

Министерство культуры России отозвало из мирового суда протокол о нарушении закона московским кинотеатром «Пионер» при показе британского сатирического фильма «Смерть Сталина», сообщают «Ведомости».

Накануне руководство кинотеатра было оштрафовано на 80 тысяч рублей по ходатайству Минкульта за показ без прокатного удостоверения другого фильма о советском вожде — французской ленты «Диван Сталина».

23 января министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у картины режиссера Армандо Ианнуччи «Смерть Сталина». Это произошло за два дня до премьеры фильма в России. Поводом к этому явились многочисленные жалобы российских чиновников, обвинявших создателей ленты в глумлении над историей и усмотревших в картине признаки экстремизма.

Несмотря на официальный запрет, руководство кинотеатра «Пионер» провело пять показов фильма «Смерть Сталина» 25-27 января, но после сняло с проката «по независящим причинам». В то же время в кинотеатре в рамках фестиваля «Наконец-то в кино» состоялся показ фильм «Диван Сталина». Минкульт пожаловался в мировой суд на показ обеих кинолент.

Согласно закону, показ кинотеатром фильма без прокатного удостоверения наказывается штрафом от 50 до 100 тысяч рублей. При повторном нарушении штраф составляет от 100 до 200 тысяч рублей, либо деятельность кинотеатра может быть приостановлена на срок до 90 суток.