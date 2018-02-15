В России снимут сериал о реальном маньяке, убившем более 80 человек

Началась работа над сериалом про одного из самых жестоких маньяков и насильников в истории России — Михаила Попкова, также известного как «ангарский маньяк».

Проработав младшим лейтенантом МВД, в период с 1994 по 2010 год в районе города Ангарска Иркутской области, он убил и изнасиловал не менее 22 молодых женщин, сообщает «Кинопоиск». Арест Попкова состяолся в 2012 году. Суммарно, по признанию самого Попкова, он убил 81 человека. Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения и перед смертью подверглись изнасилованию.

Создатели сериала встретились с Попковым, приговоренным к пожизненному заключению. Таким образом, в основу сюжета легли интервью с маньяком. Эксперты полагают, что поводом для начала убийств стала измена супруги, но сам маньяк старается не касаться этой темы. Впрочем, и маньяком он себя не считает, настаивая, что смог остановиться за два года до ареста, когда осознанно убрал из своей жизни «провоцирующий» фактор и перестал подвозить девушек по ночам.

«Очевидно, что достоверность нашего проекта будет высокой. Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знает Попкова лично. Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно», — рассказывает креативный продюсер студии START Ирина Сосновая.