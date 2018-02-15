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В России снимут сериал о реальном маньяке, убившем более 80 человек

11:37 15.02.2018
Михаил Попков. Стоп-кадр с ТВЦ
Михаил Попков. Стоп-кадр с ТВЦ
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Началась работа над сериалом про одного из самых жестоких маньяков и насильников в истории России — Михаила Попкова, также известного как «ангарский маньяк».

Проработав младшим лейтенантом МВД, в период с 1994 по 2010 год в районе города Ангарска Иркутской области, он убил и изнасиловал не менее 22 молодых женщин, сообщает «Кинопоиск». Арест Попкова состяолся в 2012 году. Суммарно, по признанию самого Попкова, он убил 81 человека. Возраст большинства жертв на момент убийства составлял от 19 до 28 лет. Все, кроме одной, в момент убийства находились в состоянии алкогольного опьянения и перед смертью подверглись изнасилованию.

Создатели сериала встретились с Попковым, приговоренным к пожизненному заключению. Таким образом, в основу сюжета легли интервью с маньяком. Эксперты полагают, что поводом для начала убийств стала измена супруги, но сам маньяк старается не касаться этой темы. Впрочем, и маньяком он себя не считает, настаивая, что смог остановиться за два года до ареста, когда осознанно убрал из своей жизни «провоцирующий» фактор и перестал подвозить девушек по ночам.

«Очевидно, что достоверность нашего проекта будет высокой. Проведена большая и кропотливая подготовительная работа. Своими наблюдениями с нами поделился следователь, который ведет это дело с 2014 года. Помощь в составлении психологического портрета прототипа главного героя помогли также составить свидетели и те, кто знает Попкова лично. Мы отдаем себе отчет в том, что снимаем не просто детективный сериал. За этой историей боль настоящих людей, потерявших своих близких, поэтому мы действуем очень осторожно», — рассказывает креативный продюсер студии START Ирина Сосновая.

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Телевизионные сериалы
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Комментарии читателей
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15.02.2018, 16:50
Гость: Ещё Задорнов

говорил кто оплачивает такие "шедевры" и в большинстве случаев их оплачивали "наши" алигархи,что он и подтверждал!вспомните чубайса и 30 млн умерших про которых он говорил..и думай дальше,кому и зачем такой отравленный фильм нужен ,а не прекрасный фильм про уборку урожая!
15.02.2018, 15:15
Гость: не про токаря

или доярку,шахтёра или комбайнёры а про убийцу и насильника!!!про кого они и так снимают сериалы все эти годы "демократии" и каждый день по всем каналам все стреляют и режут и кто так может поступать к "своему" народу?
15.02.2018, 14:54
Гость: "Я шагаю по Москве"

Наверное сериал про маньяка так и назовут.
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