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«Лед»: ода российским фигуристам

14:44 15.02.2018 , Денис Ступников

На российские экраны 15 февраля вышла спортивная драма «Лед» с элементами мюзикла

Кадр из фильма «Лед»

Холодный красавец и восторженная провинциалка выступают на престижном «Кубке Льда». У них есть реальные шансы на победу — все фигуры блестящая пара фигуристов выполняют безупречно. Техника на высоте, движения неумолимо точны. Судейский состав уже пророчит фаворитам невероятный триумф, но внезапная ошибка партнера не только ставит крест на победе, но и приковывает спортсменку Надю к постели.

Пережив крах всех мечтаний, девушка вынуждена вернуться в родной Иркутск. Поддержать ее некому, ведь друзей в этом городе у нее никогда не было, а мачеха слишком занята своими «экстрасенсорными способностями» да устроением личной жизни. Есть дело до Надежды лишь у её волевого тренера Шаталиной (Мария Аронова), которая приставляет к своей ученице провинившегося хоккеиста Сашу (Александр Петров). Парень ставит свою новую подругу на ноги в прямом и переносном смысле — и покорять новые вершины в Москву они отправляются вместе.

«Лед» относится к востребованному ныне в России жанру спортивной драмы, однако герои здесь вымышленные. Да и вообще режиссер Олег Трофим задался целью снять современную сказку. Откровенно надуманных событий в фильме, правда, нет. Напротив, под яркой оберткой таится настоящая ода российским фигуристам, которые через пот, кровь и слезы идут к своим подвигам, преодолевая себя и невзирая на исккусственные препоны, поставленные международным антидопинговым комитетом.

Лента явно рассчитана на молодежную аудиторию, но при этом в ней нет тупых шуток и пошлых сцен. Привлечь зрителя в кинотеатр призваны музыкальные номера, исполненные и поставленные со вкусом. Особенно хорош «Солдат» группы 5'NIZZA в исполнении воспитанников спортивного интерната и «Делай, как я» Богдана Титомира в интерпретации хора брутальных качков и несуразных толстяков. Неудивительно, что у «Льда» обнаруживается много общего со «Стилягами» Валерия Тодоровского.

Актеры «Льда» неплохо справились с поставленными задачамию Прежде всего, мы наблюдаем очередной триумф Александра Петрова, блиставшего в прошлом году в «Притяжении» и «Гоголе. Начало». Актер пока еще не вышел в тираж и, кажется, находится на пике своей карьеры. Украсили фильм небольшие, но запоминающиеся роли Ксении Раппопорт (мама Нади) и Павла Майкова (возрастной ухажер мачехи героини). Ну и куда же без вездесущего Яна Цапника (тренер Сева)?

Несмотря на сказочный флер «Льда», Олег Трофим удержался от соблазна сотворить очередную набившую оскомину историю нынешней Золушки, покоряющей капризную Москву. Иркутск показан в фильме не менее привлекательно, чем столица, а герои побеждают далеко не всегда и неизменно возвращаются в родные пенаты, где, как известно, и стены помогаю. 

Фото с сайта kinopoisk.ru

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Комментарии читателей
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15.02.2018, 18:12
Гость: Доколе?

Когда генеральным секретарем ЦК КПСС был Никита Сергеевич Хрущев, все СМИ трещали только о кукурузе, при Путине смыслом всей его деятельности стал спорт и разговоры идут только о спортсменах, стадионах, чемпионатах..... Не только разговоры, но и все народные деньги! Когда же в России появится нормальный президент без всяких заскоков, который будет сначала газифицировать свою страну, а потом тянуть турецкие и северные потоки, силу Сибири... Когда, наконец, будут строить сначала больницы, а не стадионы.... Не будем вспоминать еще повальную коррупцию и воровство губернаторов и прочее... Для нормальной жизни России не хватает нормального президента
15.02.2018, 17:35
Гость: Ода

в честь фигурного катания,российского спортаи и счастья народа под мелодию похоронного марша.Это уже не кино,это моя действительность.
15.02.2018, 17:24
Гость: А?

Почему только спорт? А танки-ракеты? А можемповторить?
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