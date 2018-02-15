«Лед»: ода российским фигуристам

На российские экраны 15 февраля вышла спортивная драма «Лед» с элементами мюзикла

Кадр из фильма «Лед»

Холодный красавец и восторженная провинциалка выступают на престижном «Кубке Льда». У них есть реальные шансы на победу — все фигуры блестящая пара фигуристов выполняют безупречно. Техника на высоте, движения неумолимо точны. Судейский состав уже пророчит фаворитам невероятный триумф, но внезапная ошибка партнера не только ставит крест на победе, но и приковывает спортсменку Надю к постели.

Пережив крах всех мечтаний, девушка вынуждена вернуться в родной Иркутск. Поддержать ее некому, ведь друзей в этом городе у нее никогда не было, а мачеха слишком занята своими «экстрасенсорными способностями» да устроением личной жизни. Есть дело до Надежды лишь у её волевого тренера Шаталиной (Мария Аронова), которая приставляет к своей ученице провинившегося хоккеиста Сашу (Александр Петров). Парень ставит свою новую подругу на ноги в прямом и переносном смысле — и покорять новые вершины в Москву они отправляются вместе.

«Лед» относится к востребованному ныне в России жанру спортивной драмы, однако герои здесь вымышленные. Да и вообще режиссер Олег Трофим задался целью снять современную сказку. Откровенно надуманных событий в фильме, правда, нет. Напротив, под яркой оберткой таится настоящая ода российским фигуристам, которые через пот, кровь и слезы идут к своим подвигам, преодолевая себя и невзирая на исккусственные препоны, поставленные международным антидопинговым комитетом.

Лента явно рассчитана на молодежную аудиторию, но при этом в ней нет тупых шуток и пошлых сцен. Привлечь зрителя в кинотеатр призваны музыкальные номера, исполненные и поставленные со вкусом. Особенно хорош «Солдат» группы 5'NIZZA в исполнении воспитанников спортивного интерната и «Делай, как я» Богдана Титомира в интерпретации хора брутальных качков и несуразных толстяков. Неудивительно, что у «Льда» обнаруживается много общего со «Стилягами» Валерия Тодоровского.

Актеры «Льда» неплохо справились с поставленными задачамию Прежде всего, мы наблюдаем очередной триумф Александра Петрова, блиставшего в прошлом году в «Притяжении» и «Гоголе. Начало». Актер пока еще не вышел в тираж и, кажется, находится на пике своей карьеры. Украсили фильм небольшие, но запоминающиеся роли Ксении Раппопорт (мама Нади) и Павла Майкова (возрастной ухажер мачехи героини). Ну и куда же без вездесущего Яна Цапника (тренер Сева)?

Несмотря на сказочный флер «Льда», Олег Трофим удержался от соблазна сотворить очередную набившую оскомину историю нынешней Золушки, покоряющей капризную Москву. Иркутск показан в фильме не менее привлекательно, чем столица, а герои побеждают далеко не всегда и неизменно возвращаются в родные пенаты, где, как известно, и стены помогаю.

Фото с сайта kinopoisk.ru