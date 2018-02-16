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Кинематографистам предложили снимать фильмы о детях-героях

09:34 16.02.2018
Знак «Горячее сердце»
Знак «Горячее сердце»
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Истории детей-героев, проявивших мужество в чрезвычайных ситуациях, должны переноситься на киноэкраны. Такое пожелание высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как пишет РИА Новости, о своей идее Кузнецова рассказала во время торжественной церемонии награждения детей почетным знаком «Горячее сердце», прошедшей 15 февраля в Москве. Среди обладателей «Горячего сердца» в этом году — дети, подростки и молодые люди, которые проявили мужество в трудных жизненных ситуациях, пришли на помощь тем, кто в ней нуждался: самостоятельно вытащили детей из горящих зданий, спасли утопающих, оказали помощь пострадавшим в ДТП.

«Это наша надежда и наше будущее. Мне очень хочется чтобы про этих детей снимали фильмы, рассказывали с экранов телевизоров, писали в газетах», - заявила Кузнецова.

Ее поддержал министр культуры Владимир Мединский. Он рассказал, что студенты ВГИКа жаловались ему на то, что придумывать сценарии о современной жизни сложнее, чем создавать их на основе исторических событий.

«Я смотрю на истории обладателей «Горячего сердца» и понимаю, что ничего придумывать не надо нашим студентам ВГИКа. Надо просто как-то раскрыть глаза и посмотреть на то, чем занимаются эти ребята. Есть примеры и настоящего героизма, и просто искреннего, неравнодушного отношения к своему делу, которым ты занимаешься. Вот — берите и делайте кино», - заявил Мединский. 

Темы: Владимир Мединский, Кино, Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 15:25
Гость: кадр

Вполне здравое предложение с хорошими перспективами-лучше, чем "мыло" о придуманных персонажах и реальных маньяках!
Ведь необязательно растягивать по времени-можно кратко и сжато повествовать о жизненном пути и устремляниях, об обстоятельствах геройского поступка конкретных подростков, как пример для их свестников и сделать выпуски таких миниповествований регулярными-ведь детей-героев в нашем Отечестве не счесть! Поддерживаю полностью!
16.02.2018, 13:07
Гость: придумывать не надо нашим студентам ВГИКа."

Пусть снимают что велят!
16.02.2018, 12:42
Гость: Ося

А между прочим, исполнитель роли Мальчиша-Кибальчиша из фильма "Сказка о Мальчише-Кибальчише" проживает в США и преподаёт тама математику - О!Сюжет!
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