Кинематографистам предложили снимать фильмы о детях-героях

Истории детей-героев, проявивших мужество в чрезвычайных ситуациях, должны переноситься на киноэкраны. Такое пожелание высказала уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

Как пишет РИА Новости, о своей идее Кузнецова рассказала во время торжественной церемонии награждения детей почетным знаком «Горячее сердце», прошедшей 15 февраля в Москве. Среди обладателей «Горячего сердца» в этом году — дети, подростки и молодые люди, которые проявили мужество в трудных жизненных ситуациях, пришли на помощь тем, кто в ней нуждался: самостоятельно вытащили детей из горящих зданий, спасли утопающих, оказали помощь пострадавшим в ДТП.

«Это наша надежда и наше будущее. Мне очень хочется чтобы про этих детей снимали фильмы, рассказывали с экранов телевизоров, писали в газетах», - заявила Кузнецова.

Ее поддержал министр культуры Владимир Мединский. Он рассказал, что студенты ВГИКа жаловались ему на то, что придумывать сценарии о современной жизни сложнее, чем создавать их на основе исторических событий.

«Я смотрю на истории обладателей «Горячего сердца» и понимаю, что ничего придумывать не надо нашим студентам ВГИКа. Надо просто как-то раскрыть глаза и посмотреть на то, чем занимаются эти ребята. Есть примеры и настоящего героизма, и просто искреннего, неравнодушного отношения к своему делу, которым ты занимаешься. Вот — берите и делайте кино», - заявил Мединский.