Мединский отрицает наличие черных списков тем для кинофильмов

Владимир Мединский заявил, что Министерство культуры РФ не составляло список нежелательных для государственной финансовой поддержки тем для кинофильмов.

Об этом министр культуры РФ заявил 15 февраля, выступая во ВГИК с лекцией на тему «Движение вверх российского кино. Итоги 2012-2017», сообщает ТАСС. «Никаких "стоп-листов" у нас нет, никаких закрытых тем у нас нет, - уверенно сказал Мединский. - Что касается границ цензуры, то это записано в конституции: у нас нет цензур».

Вероятно, вопрос был продиктован успехом картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь», снятой без государственной поддержки и номинированной на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Фильм «Нелюбовь» не получил господдержки потому, что коллега Роднянский (продюсер фильма) со Звягинцевым за господдержкой не обращались. Это было их решение, они снимали на частные средства фильм. Мы это приветствуем: чем больше частных средств будет приходить в кинематограф, тем лучше», - пояснил министр, добавив, что без господдержки снимается «довольно много фильмов»

Также министр признался, что существует список «приоритетных тем» в кино, но финансируемые государством проекты им не ограничиваются. «Например, фильм "Горько", получивший поддержку, не входил ни в какую приоритетную тему», - подчеркнул он.

