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Мединский отрицает наличие черных списков тем для кинофильмов

10:45 16.02.2018
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
Владимир Мединский © KM.RU, Игорь Варнавский
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Владимир Мединский заявил, что Министерство культуры РФ не составляло список нежелательных для государственной финансовой поддержки тем для кинофильмов.

Об этом министр культуры РФ заявил 15 февраля, выступая во ВГИК с лекцией на тему «Движение вверх российского кино. Итоги 2012-2017», сообщает ТАСС. «Никаких "стоп-листов" у нас нет, никаких закрытых тем у нас нет, - уверенно сказал Мединский. - Что касается границ цензуры, то это записано в конституции: у нас нет цензур».

Вероятно, вопрос был продиктован успехом картины Андрея Звягинцева «Нелюбовь», снятой без государственной поддержки и номинированной на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».

«Фильм «Нелюбовь» не получил господдержки потому, что коллега Роднянский (продюсер фильма) со Звягинцевым за господдержкой не обращались. Это было их решение, они снимали на частные средства фильм. Мы это приветствуем: чем больше частных средств будет приходить в кинематограф, тем лучше», - пояснил министр, добавив, что без господдержки снимается «довольно много фильмов»

Также министр признался, что существует список «приоритетных тем» в кино, но финансируемые государством проекты им не ограничиваются. «Например, фильм "Горько", получивший поддержку, не входил ни в какую приоритетную тему», - подчеркнул он.
 

Темы: Кино в России, Кинопроизводство и кинопроцесс в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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16.02.2018, 17:56
Гость: Ося

Президент... "День выборов". Руководитель одной из самых рейтинговых радиостанций страны получает заказ от загадочного клиента. Необходимо «раскрутить» на РЕГИОНАЛЬНЫХ выборах своего кандидата, отобрать голоса у конкурентов и тем самым повлиять на избрание нового губернатора. ---Даже близко к Президенту нет, а то, что губернаторы - жулики, ничего удивительного. --- В фильме "Плутовство" речь идёт об отмазывании президента совершившего "увлечение" ценой организованной псевдовойны и обмане всего народа США... А то чего бы его нужно было отмазывать... Фильм "Гори, Голливуд, гори" - сатира на кинодеятелей США (пародия на реальные интервью реальных продюсеров)... Мне фильм понравился...
16.02.2018, 16:06
Гость: Герой

политической сатиры в "Хвост виляет собакой" разве лично президент? В этом фильме, как обычно, развенчиваются интриги некоторых недобросовестных деятелей из окружения президента, а не он сам, а тем более не его действия или сама система президентства.
Аналог подобного в России - "День выборов".
"Западное крыло" я много не осилил, не все понятно, попробую снова.
"Гори, Голливуд, гори" посмотрю сегодня же, спасибо.
16.02.2018, 14:31
Гость: Ося

Президент... Читайте внимательно и посмотрите фильм "Плутовство". Чтобы отвлечь внимание общества от шашней президента (аналогия - Клинтон) устраивают псевдовойну...
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