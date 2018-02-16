Елена Проклова раскритиковала случайных людей в нашем кино

Актриса Елена Проклова напомнила о тех временах, когда превратилась из спортсменки в актрису

Елена Проклова

В подростковом возрасте она дебютировала в «Снежной королеве» в роли Герды. «Вы знаете, очень легко, потому что что спорт, что актерская профессия – они очень похожи по своему творческому посылу, призналась она Первому ульяновскому порталу. - И художественная спортивная гимнастика, и актерство – это достаточно тяжелый труд, и надо уметь заставлять себя трудиться, делать что-то сверх силы, каждый новый день добиваться чего-то нового. Это было легко, просто сфера немного другая».

Своих любимых ролей у Прокловой нет. «Они все – мои, - говорит она. - Я же играю своими нервами, чувствами, любая роль, какую бы я ни играла, будь она положительная или отрицательная, все равно – какая-то частичка моего характера».

Елена Проклова

На вопрос о любимых современных актерах и актрисах Елена Проклова также ответила уклончиво: «Да, мне очень много современных актеров нравится, я не очень хорошо знаю их фамилии, но узнаю по лицам. Большое количество серьезных актёров сейчас работает. Много, конечно, «временщиков» – на один-два сериала, но есть очень талантливые девушки и молодые ребята. Я с удовольствием смотрю».

Только театром и кино свою сферу деятельности Проклова ограничивать не планирует. «Я много чего еще хочу попробовать в жизни, я такой вообще экстремал, люблю все новое, неожиданное, опасное. Есть много мест, где я хочу побывать, каких-то профессий попробовать. Что касается актерства и телевидения, радио, что театр, что кино – это разные грани одной и той же профессии. Конечно, интересней всего театр, потому что в нем все рождается. Может, еще на телевидении у ведущего иногда что-то новое рождается, а кино – это использование того, что ты уже имеешь».

Елена Проклова

У Елены Прокловой достаточно необычное увлечение. «Я все свободное время занимаюсь садом, - призналась она. - Есть такое великое изречение, что человек, у которого есть библиотека и сад, всегда будет что-то делать. Я из таких людей – у меня огромная библиотека и сад. Мне даже стало мало одного сада в Подмосковье, и я купила землю в Сочи, с февраля я начинаю заниматься садом там. Я этим увлечена, если заглянуть ко мне в интернет, то там у меня сплошные сайты разведения сада на Черноморском побережье. Все это по-новому, так увлекательно, не то, что здесь. Ведь есть культуры, которые в Подмосковье расти не могли, а я о них так мечтала. Теперь у меня появилась новая площадка для бесконечной деятельности».

Фото с сайта kino-teatr.ru