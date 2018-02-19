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«Три билборда на границе Эббинга, Миссури» признан лучшим фильмом

11:58 19.02.2018
Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Три билборда на границе Эббинга». Фото с сайта kinopoisk.ru
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Фильм Мартина Макдонаха «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» стал лауреатом премии Британской академии кино- и телеискусства (BAFTA) в номинации «Лучший фильм»

Официальная церемония вручения наград состоялась 18 февраля в Королевском «Альберт-холле», сообщает РИА «Новости». Криминальная драма повествует об истории американки Милдред Хейс, которая пытается добиться возобновления расследования уголовного дела об изнасиловании и убийстве своей дочери. Чтобы привлечь к своей проблеме внимание правоохранительных органов и общественности, главная героиня арендует три рекламных щита на окраине города, где размещает призыв к главному шерифу.

Лента, претендовавшая на победу в девяти номинациях, взяла премии в пяти категориях, в частности за лучший фильм и лучший британский фильм. Премии за лучшую женскую роль удостоилась 60-летняя американская актриса Фрэнсис Макдорманд, сыгравшая главную героиню. Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался Сэму Рокуэллу за роль офицера Диксона. Сценарий ленты удостоился звания "Лучший оригинальный сценарий".

Британская академия кино и телевизионных искусств — независимая благотворительная организация, которая поддерживает, развивает и пропагандирует кино, определяя и награждая лучшие произведения кино- и телеискусства. Премия BAFTA — престижная кинонаграда Великобритании.

Темы: Кино в мире, Кинопроизводство и кинопроцесс в мире, Награды и премии в кино, Персоны и деятели зарубежного кино, Персоны и события в мире кино
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