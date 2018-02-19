Вячеслав Бутусов снимется в продолжении «Места встречи изменить нельзя»

Глава арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин и его соратники планируют снимать продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя» по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия».

Подробности художник изложил на странице в «Фейсбуке», которую он завел совсем недавно. Рабочее название картины - «Митьковская встреча эры милосердия». «В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами, - написал художник. — В фильме будут сниматься наши друзья: певица Женя Любич, Слава Бутусов, Анвар Либабов и актеры замечательного театра «Комик-Трест»: Наталья Фиссон, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский. Наташа будет играть Маньку Облигацию. Игорь сыграет сразу несколько ролей. Одна из них — Груздев. Жену Груздева будет играть Таня Кондакова, директор театра «Комик-Трест». Женя Любич сыграет Варю Синичкину. Художник по костюмам Татьяна Шагина. Сценарий написал я и Андрей Кузьмин. А режиссером буду я».

Кроме того, в фильме также должен сняться Вячеслав Бутусов, но какая роль ему достанется, Шагин не сообщил.

Кроме того, Шагин напомнил, что Митьки уже двадцать лет не снимали кино - со времен «Митьковских песен на «Авроре».