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Вячеслав Бутусов снимется в продолжении «Места встречи изменить нельзя»

14:44 19.02.2018
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook
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Глава арт-группы «Митьки» Дмитрий Шагин и его соратники планируют снимать продолжение фильма «Место встречи изменить нельзя» по книге братьев Вайнеров «Эра милосердия».

Подробности художник изложил на странице в «Фейсбуке», которую он завел совсем недавно. Рабочее название картины - «Митьковская встреча эры милосердия». «В нашем фильме мы хотим показать, что эра милосердия все-таки наступила и все люди наконец-то стали братьями и сестрами, - написал художник. — В фильме будут сниматься наши друзья: певица Женя Любич, Слава Бутусов, Анвар Либабов и актеры замечательного театра «Комик-Трест»: Наталья Фиссон, Игорь Сладкевич и Илья Старосельский. Наташа будет играть Маньку Облигацию. Игорь сыграет сразу несколько ролей. Одна из них — Груздев. Жену Груздева будет играть Таня Кондакова, директор театра «Комик-Трест». Женя Любич сыграет Варю Синичкину. Художник по костюмам Татьяна Шагина. Сценарий написал я и Андрей Кузьмин. А режиссером буду я».

Кроме того, в фильме также должен сняться Вячеслав Бутусов, но какая роль ему достанется, Шагин не сообщил.

Кроме того, Шагин напомнил, что Митьки уже двадцать лет не снимали кино - со времен «Митьковских песен на «Авроре».

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Комментарии читателей
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19.02.2018, 18:10
Гость: Представляю

это "прадолженее"...
19.02.2018, 17:53
Гость: Вальтон

В дурдоме день открытых дверей. Всех выпустили разом, их руки и воспалённое сознание ищут что-бы сделать и, как правило, находят... Решили запечатлеть себя в истории фильмецом. Ну,ну.
19.02.2018, 16:28
Гость: Ося

Наталья Фиссон, безусловно, великолепная актриса, но... Род занятий Маньки (по роли) предполагает выход на пенсию по причине нетоварного вида в связи с возрастом...
Все комментарии (8)
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