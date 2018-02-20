Жерар Депардье объявил о своем переезде в Алжир

Знаменитый французский артист Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир.

Актер даже анонсировал свой переезд в африканскую страну, сообщает РИА «Новости». «"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна», — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

Кроме того, актер философски подытожил что «везде живет понемногу».