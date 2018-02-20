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Жерар Депардье объявил о своем переезде в Алжир

12:42 20.02.2018
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru
Жерар Депардье. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Знаменитый французский артист Жерар Депардье заявил о своем намерении переехать в Алжир.

Актер даже анонсировал свой переезд в африканскую страну, сообщает РИА «Новости». «"Вскоре я буду жить в Алжире. Я выбрал город Алжир (столицу страны — ред.). Это великолепная страна», — заявил Депардье в ходе интервью во французском Марселе. Он сказал, что интересуется историей Алжира и отметил "величайший ум" жителей этой страны, захваченных "неграмотными" французами.

Кроме того, актер философски подытожил что «везде живет понемногу».

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Комментарии читателей
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20.02.2018, 17:54
Гость: nik

вот это прям прошибло: величайший ум жителей этой страны, только сразу покупай отдельно стоящий дом, подальше от гавкучих и грязных аборигенов ставь на охрану, да держи ухо востро , а то небо в клеточку быстро покажется
20.02.2018, 14:49
Гость: Кадыров

ты был в восторге от него, дарил чорт знает что,Беги купи этой проститутке квартиру в Алжире.Путин,ты тоже приветил этого жирного борова с дурным запахом из рта,дай ему содержание в размере своего МРОТа.В СССР вас заклеймили бы за низкопоклонничестве перед Западом,у нас РФ вы вызываете презрительный смех.
20.02.2018, 14:02
Гость: щас ему прописку

с паспортом,трёшка в Алжире и фото с президентом.
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