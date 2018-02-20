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Дочь Спартака Мишулина уволена из театра из-за походов на телешоу

11:51 20.02.2018
Спартак Мишулин. Фото с сайта kino-teatr.ru
Спартак Мишулин. Фото с сайта kino-teatr.ru
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В Театре Сатиры был расторгнут трудовой договор с актрисой Кариной Мишулиной.

Главным поводом для увольнения артистки стало ее участие в различных скандальных телеэфирах и тяжбы со своим сводным незаконнорожденным братом Тимуром Еремеевым, сообщает «7 дней». Администрация театра посчитала, что поведение актрисы на телевидении плохо сказывается не только на памяти отца, но и на репутации театра. Мало того, по инсайдерской информации, Карине и ее маме Валентине запрещен вход за кулисы «Сатиры».

38-летняя дочь Спартака Мишулина окончила Щепкинское училище в 2000 году, служила в Театре Сатиры с 2012 года, снималась в сериалах «Физрук», «Москва. Три вокзала» и других.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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20.02.2018, 14:10
Гость: город 312

Доченька Мишулина настоящая "уродка", как умудрились такую вырастить?
В чём виноват Тимур, что он родился? Качает свои права, а о чужих не хочет знать. Надоели гнусные сериалы.
20.02.2018, 13:48
Гость: Оллес

мерзкая,склочная особа...и мамаше ее туда же :)
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