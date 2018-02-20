Дочь Спартака Мишулина уволена из театра из-за походов на телешоу

В Театре Сатиры был расторгнут трудовой договор с актрисой Кариной Мишулиной.

Главным поводом для увольнения артистки стало ее участие в различных скандальных телеэфирах и тяжбы со своим сводным незаконнорожденным братом Тимуром Еремеевым, сообщает «7 дней». Администрация театра посчитала, что поведение актрисы на телевидении плохо сказывается не только на памяти отца, но и на репутации театра. Мало того, по инсайдерской информации, Карине и ее маме Валентине запрещен вход за кулисы «Сатиры».

38-летняя дочь Спартака Мишулина окончила Щепкинское училище в 2000 году, служила в Театре Сатиры с 2012 года, снималась в сериалах «Физрук», «Москва. Три вокзала» и других.