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Екатерина Андреева объяснила свой уход с Первого канала

15:21 21.02.2018
Екатерина Андреева. Стоп-кадр с Первого канала
Екатерина Андреева. Стоп-кадр с Первого канала
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Телекомментатор Первого канала Екатерина Андреева высказалась относительно своего ухода из федерального эфира вечерней программы «Время».

Объясниться с поклонниками Андреевой пришлось в комментариях к одному из постов в Instagram, в которых подписчики забросали ее вопросами о будущей работе, сообщает Lenta.Ru. «Мое "Время" закончиться не может — от Волги и до Енисея — я веду "Время" на всю страну. А Москва, как известно, — это не вся Россия. Вся Россия гораздо больше, чем Москва», — написала Андреева.

Нужно заметить, что и Первый канал уточнил, что речи об уходе ведущей из программы не идет. Она пока будет вести субботние выпуски, а также работать на другие часовые пояса. На федеральный эфир Андреева вернется после того, как освоит новые возможности студии. Ее место временно занял Кирилл Клейменов.

С понедельника, 19 февраля, «Время» выходит из обновленной студии, оснащенной передовыми технологиями, которые будут применяться на российском телевидении впервые. В частности, ведущие теперь будут не просто сообщать новости, но и взаимодействовать с графикой, перемещаясь по студии.
 

Темы: Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Знаковые телевизионные проекты и их участники, Телевидение и его влияние на общество в России
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Комментарии читателей
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21.02.2018, 19:18
Гость: Екатерина Андреева - лучшая!!!

Екатерина Андреева - больше, чем одна из ведущих. Это лицо и программы, и всего 1 канала. До ее харизматичности никто из ведущих не дотягивает, будь он там хоть кто по административной линии...
21.02.2018, 18:55
Гость: Товарищ Сухов

Эт точно! Куда там до неё моим освобожденным женщинам востока!
21.02.2018, 17:39
Гость: НН

Да пиар и деньги кому-то нужны срочно! Вот и убирают Екатерину.
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