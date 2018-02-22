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Бортко предложил Серебрякову не работать в России из-за «хамства русских»

09:45 22.02.2018
Владимир Бортко. Фото с сайта kino-teatr.ru
Владимир Бортко. Фото с сайта kino-teatr.ru
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На слова актера Алексея Серебрякова о «хамстве как национальной идее России» начали поступать возражения от деятелей культуры.

Так, Владимир Бортко поставил под вопрос умственные способности актера, сообщает RT. «Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек. Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — заявил Бортко.

Также со словами Серебрякова поспорил народный артист России Александр Панкратов-Черный, заверивший, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края. «Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — объяснил Панкратов-Черный изданию ФАН.
 

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Комментарии читателей
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22.02.2018, 18:28
Гость: #мурлыськ@&спринцовк@

Ух он какой злодей! Вот мы его с подругой из груши обольем!
22.02.2018, 17:20
Гость: Сапёр

Если каждую шавку, лающую на Россию, приглашать в Голливуд, то американские актёры объявят забастовку. Пусти такого в Голливуд за ним потянутся хохлы, белорусы и много, кто ещё, а ведь Голливуд не резиновый да и фильмы о русских шпионах и бандитах всем давно надоели.
22.02.2018, 17:10
Гость: Мальчик

Вы, аноним, не правы. Никто не оправдывается. Все думают о том, как бы эту мразь лишить российского гражданства или в крайнем случае лишить работы в России. Пусть зарабатывает в любимой им Канаде.
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