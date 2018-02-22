Бортко предложил Серебрякову не работать в России из-за «хамства русских»

На слова актера Алексея Серебрякова о «хамстве как национальной идее России» начали поступать возражения от деятелей культуры.

Так, Владимир Бортко поставил под вопрос умственные способности актера, сообщает RT. «Я снимал его в двух фильмах, оба были предельно патриотичны. Тогда он не заявлял ничего подобного. Что с ним случилось сейчас, я не знаю. Национальная идея России — любить свою родину. И эта идея позволяла нам выживать на протяжении столетий, будучи, мягко говоря, в не сильно благожелательном окружении. Серебряков хороший артист, кстати. Но хороший артист не значит умный человек. Если он не желает любить свою родину, то и работать ему здесь не стоило, и деньги получать. С его стороны это не очень логично и подловато. Он может оставаться там, где царят «сила, наглость и хамство», — заявил Бортко.

Также со словами Серебрякова поспорил народный артист России Александр Панкратов-Черный, заверивший, что наблюдал удивительную интеллигентность и воспитанность в деревнях и среди казаков Краснодарского края. «Вы знаете, даже в деревню заезжаешь, и удивительная интеллигентность в людях. Я в Краснодарском крае с казаками встречаюсь, и, знаете, какая-то интеллигентность у них идет от природы. Я считаю, что это природой заложено — быть тебе хамом или не быть», — объяснил Панкратов-Черный изданию ФАН.

