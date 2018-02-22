«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вернулась в российский прокат

Знаменитый фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированный на премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», вернулся 22 февраля на большие экраны кинотеатров.

В Москве картина будет демонстрироваться в кинотеатрах «Балтика», «Победа», «КАРО 11 Октябрь» и «Москва», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

География показов не ограничится только столицей. «Нелюбовь» можно будет увидеть в «КАРО 11 Охта (Санкт-Петербург), КАРО 10 Радуга Парк (Екатеринбург), КАРО 8 Аура (Сургут), КАРО 8 Московский (Самара), КАРО 7 Калининград Плаза (Калининград), КАРО 6 Кольцо (Казань) и в кинотеатре «Вавилон» (Омск).