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«Нелюбовь» Андрея Звягинцева вернулась в российский прокат

13:29 22.02.2018
Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото с сайта kinopoisk.ru
Кадр из фильма «Нелюбовь». Фото с сайта kinopoisk.ru

Знаменитый фильм режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь», номинированный на премию «Оскар» как «Лучший фильм на иностранном языке», вернулся 22 февраля на большие экраны кинотеатров.

В Москве картина будет демонстрироваться в кинотеатрах «Балтика», «Победа», «КАРО 11 Октябрь» и «Москва», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию KM.RU.

География показов не ограничится только столицей. «Нелюбовь» можно будет увидеть в «КАРО 11 Охта (Санкт-Петербург), КАРО 10 Радуга Парк (Екатеринбург), КАРО 8 Аура (Сургут), КАРО 8 Московский (Самара), КАРО 7 Калининград Плаза (Калининград), КАРО 6 Кольцо (Казань) и в кинотеатре «Вавилон» (Омск).

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Комментарии читателей
Оставить комментарий
22.02.2018, 17:57
Гость: ненадо возвращать

пусть там смотрят и режиссёра тоже оставьте.
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