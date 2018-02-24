24 февраля 1973 г. в телеэфир впервые вышла передача «Очевидное — невероятное»

В 2012 году программа перестала существовать, поскольку сам Капица умер, а заменить его было некому

Знаменитая передача впервые вышла на экраны 24 февраля 1973 года. Ее создатель, знаменитый ученый Сергей Капица, сначала опубликовал свою книгу "Жизнь науки", которая и послужила в итоге предпосылкой для старта телевизионного проекта.

Стоп-кадр передачи

Правда, столь большой популярности и долгой жизни программе "Очевидное-невероятное" не пророчили, наверное, и сами ее создатели. В те годы на телевидении была очень строгая процедура. Гостелерадио контролировало каждый телепроект, требовало всех экспертиз и доказательств, что видеозаписи не содержат секретных сведений.

Именно потому начало пути телепрограммы было сложным и трудным, но создатели были готовы к подобным проблемам. Каждый выпуск программы проверялся профессионально подготовленными экспертами и учеными, а также партийными работниками.

Основная идея телепередачи заключалась в образовательном процессе путем телевидения. В каждом выпуске программы рассказывалось о различных достижениях или открытиях науки, новейшей технике, оригинальных изобретениях.

Кроме того, были выпуски, посвященные культурным проблемам и социальным темам, и они нередко содержали прогнозы на будущее.

Программа "Очевидное-невероятное" получила фантастическую популярность практически сразу. Аналогов в СССР телепроект не имел, потому аудитория программы расширялась с каждым новым выпуском. Уже в 1980 году создателям проекта Сергею Капице и Льву Николаеву вручили официально Государственную премию СССР за необычную идею и качественное ее исполнение.

Первый перерыв в работе программы был в 1986 году, когда основатель и ведущий перенес покушение некоего "Ленинградского сумасшедшего", который пытался убить научного деятеля. Из-за полученных травм на время Сергей Капица покинул свою работу, к которой, впрочем, практически сразу смог вернуться.

Программа несколько раз меняла каналы, на которых она выходила. Каждый раз этому были разные причины, после распада СССР проект видоизменялся и полностью закрылся только после смерти своего создателя и бессменного ведущего. Последние годы программа выходила еженедельно по выходным, ее транслировали в обеденное время.

В 2008 году Сергей Капица за создание своей телепрограммы и личный неоценимый вклад в развитие российского кинематографа получил престижную награду "ТЭФИ", но уже в 2012 году программа перестала существовать, поскольку сам Капица умер, а заменить его было некому.

Интересный факт:

Сюжет одной из песен Владимира Высоцкого посвящён передаче: «Письмо в редакцию передачи „Очевидное — невероятное“ с Канатчиковой дачи». Строки «Говорил, ломая руки, краснобай и баламут про бессилие науки перед тайною Бермуд...» относятся к уфологу Ажаже Владимиру Георгиевичу, который в самой первой передаче оппонировал Сергею Петровичу.