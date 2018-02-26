Путин подписал распоряжение о вручении почетной грамоты Светлане Немоляевой

Владимир Путин принял решение наградить российскую актрису Светлану Немоляеву почетной грамотой президента РФ.

Соответствующее поручение было опубликовано на официальном портале правовой информации. «Наградить почетной грамотой президента РФ Немоляеву Светлану Владимировну — артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Московского академического театра имени В. Маяковского», — сообщается в документе.

Светлана Немоялева блистала в таких фильмах, как «Короткие встречи», «Служебный роман», «Карантин», «Небеса обетованные», «Мешок без дна». Актриса уже награждена орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней.