]]> ]]>
Главная Кино Новости

Путин подписал распоряжение о вручении почетной грамоты Светлане Немоляевой

12:28 26.02.2018
Светлана Немоляева. Фото с сайта kino-teatr.ru
Светлана Немоляева. Фото с сайта kino-teatr.ru

Владимир Путин принял решение наградить российскую актрису Светлану Немоляеву почетной грамотой президента РФ.

Соответствующее поручение было опубликовано на официальном портале правовой информации. «Наградить почетной грамотой президента РФ Немоляеву Светлану Владимировну — артистку государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы Московского академического театра имени В. Маяковского», — сообщается в документе.

Светлана Немоялева блистала в таких фильмах, как «Короткие встречи», «Служебный роман», «Карантин», «Небеса обетованные», «Мешок без дна». Актриса уже награждена орденом Почета, орденами "За заслуги перед Отечеством" IV (2007) и III (2012) степеней.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
26.02.2018, 18:24
Гость: Сергей_К

Замечательно!
.
Влюблен в эту тетиньку!
26.02.2018, 16:42
Гость: Не понял

А 25-летнего сына Сечина орденом "За заслуги перед Отечеством" ВТОРОЙ степени.Это как понять?
26.02.2018, 16:28
Гость: с 1990 годов

привыкли что все грамоты и звания артистам и музыкантам и неодной маломальской премии токарю или слесарю!кончились тогда рабочие и все стали менеджерами и продюсерами,не страна а шоутерритория!
Все комментарии (6)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.