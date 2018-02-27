]]> ]]>
Главная Кино Новости

Павел Пожигайло счел бредовой идею не снимать критикующих Россию актеров

14:08 27.02.2018
Павел Пожигайло. Стоп-кадр из передачи
Павел Пожигайло. Стоп-кадр из передачи
Материалы по теме:

Запрос депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с государственными финансированием актеров вызвал волну критики.

Так, член общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло назвал бредом предложение не снимать в фильмах с госфинансированием критикующих Россию актеров, сообщает РИА «Новости». «Это полный бред… Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях НКВДшных доносов, когда начинают травить. Это подло, низко и неправильно. По большому счету, с моей точки зрения, он не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, это не является антироссийским, а во-вторых, можно было объяснить его позицию», — возмутился Пожигайло.

С чиновником вполне солидарна и Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, считающая глупым предложение не снимать в фильмах с госфинансированием критикующих Россию актеров, а также отметившая сложность определения взглядов того или иного артиста.

Изначально полемика началась из-за актера Алексея Серебрякова, который в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве», а также резко высказался по поводу «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Сам Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей.

Темы: Актеры и актрисы российского кино, Интересные и необычные события в мире кино, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
27.02.2018, 16:39
Гость: прав был Великий

интеллигенция это авно нации!В.И.Леннин
27.02.2018, 16:38
Гость: и это правельно

и ещё туда же ,невыделять сотни миллионов рублей режиссёрам которые показывают гинеталии со сцены умыкал те миллионы и строящие себе торговые центры около театра, на который выделили деньги!и проверить того в министерстве кто выделяет деньги получая откаты, а не премьеры.
27.02.2018, 14:51
Гость: Согласен

Это решать продюсерам. Но если они не дураки, и когда сериале будет мелькать рожа Серебрякова, приводящая к падению рейтинга и потерю рекламы, то через финансовую составляющую они придут к выводу не звать мерзавца.
Пример фильм с Зеленским , который финансово провалился.
Все комментарии (5)
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.