Павел Пожигайло счел бредовой идею не снимать критикующих Россию актеров

Запрос депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева на имя министра культуры РФ Владимира Мединского с рекомендацией не допускать до съемок в фильмах с государственными финансированием актеров вызвал волну критики.

Так, член общественного совета при Минкультуры РФ Павел Пожигайло назвал бредом предложение не снимать в фильмах с госфинансированием критикующих Россию актеров, сообщает РИА «Новости». «Это полный бред… Когда начинают обливать грязью, это в худших традициях НКВДшных доносов, когда начинают травить. Это подло, низко и неправильно. По большому счету, с моей точки зрения, он не хотел никого оскорбить. Во-первых, у человека есть право высказаться, это не является антироссийским, а во-вторых, можно было объяснить его позицию», — возмутился Пожигайло.

С чиновником вполне солидарна и Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, считающая глупым предложение не снимать в фильмах с госфинансированием критикующих Россию актеров, а также отметившая сложность определения взглядов того или иного артиста.

Изначально полемика началась из-за актера Алексея Серебрякова, который в интервью видеоблогеру Юрию Дудю заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве», а также резко высказался по поводу «закона Димы Яковлева», запрещающего усыновление российских детей гражданами США. Сам Серебряков в 2012 году эмигрировал в Канаду вместе с семьей.