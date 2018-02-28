Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин озвучат новое «Простоквашино»

Основатель «Бригады С» и «Неприкасаемых» Гарик Сукачев озвучивает собаку Шарика в новых сериях мультфильма про Простоквашино, а его товарищ Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину.

Актриса Юлия Меньшова станет мамой Дяди Федора, рассказала РИА «Новости» председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

В общей сложности в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года. «Все прежние герои останутся, плюс появятся два новых персонажа. Одного мы пока не раскрываем, а насчет второго можем сказать. У Дяди Федора появится сестра, очень симпатичная девочка… Шарика у нас озвучивает Гарик Сукачев, Печкина — Иван Охлобыстин, маму — Юлия Меньшова. Нам очень повезло. Прекрасен Сукачев в роли Шарика, от Охлобыстина мы тоже все в восторге», — сказала Слащева в кулуарах Международной лицензионной выставки Licensing World Russia в Крокус Экспо.

Имя актера, озвучивавшего Кота Матроскина, пока держат в секрете.

