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Гарик Сукачев и Иван Охлобыстин озвучат новое «Простоквашино»

09:45 28.02.2018
Кадр из «Трое из Простоквашино». Фото с сайта kino-teatr.ru
Кадр из «Трое из Простоквашино». Фото с сайта kino-teatr.ru
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Основатель «Бригады С» и «Неприкасаемых» Гарик Сукачев озвучивает собаку Шарика в новых сериях мультфильма про Простоквашино, а его товарищ Иван Охлобыстин подарил свой голос почтальону Печкину.

Актриса Юлия Меньшова станет мамой Дяди Федора, рассказала РИА «Новости» председатель правления студии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

В общей сложности в период с 2018 по 2020 годы будет выпущено 30 серий, старт проекта запланирован на весну нынешнего года. «Все прежние герои останутся, плюс появятся два новых персонажа. Одного мы пока не раскрываем, а насчет второго можем сказать. У Дяди Федора появится сестра, очень симпатичная девочка… Шарика у нас озвучивает Гарик Сукачев, Печкина — Иван Охлобыстин, маму — Юлия Меньшова. Нам очень повезло. Прекрасен Сукачев в роли Шарика, от Охлобыстина мы тоже все в восторге», — сказала Слащева в кулуарах Международной лицензионной выставки Licensing World Russia в Крокус Экспо.

Имя актера, озвучивавшего Кота Матроскина, пока держат в секрете.
 

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Комментарии читателей
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28.02.2018, 12:40
Гость: Роман

Отличная новость!
А еще неплохо группу Ленинград привлечь, и Лепса с его рюмкой молока на столе..
А мультфильмы можно немного эротичнее снимать...
А че? народу нравиться...
А детям? Какое дело до детей... главное - РПЦ в рекламе задействовать и священников заставить матом героев озвучивать...
28.02.2018, 12:04
Гость: интрига в том, кто озвучит кота Матроскина!

Перечисленные персонажи-это отнюдь не главные герои "Простоквашино"!
По моему ощущению-центральный, и многими, не только мной, любимый, герой предыдущего "Простоквашино"-это кот Матроскин, которого неподражаемо озвучил Олег Табаков.
Без "куркуля" Матроскина простоквашинский мультсериал теряет всякую связность и неповторимый "житейский шарм" этакого "неправильно еденого бутерброда"))). имхо
28.02.2018, 10:52
Гость: Petsoft

когда Слышу по телеку голос Охлобыстина, реально противно, сразу переключаю.
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