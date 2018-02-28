Скончался знаменитый брат-режиссер Фрунзика Мкртчяна

Советский режиссер и сценарист из Армении Альберт Мкртчян скончался 28 февраля, на следующий день после своего 81-летия.

Причиной смерти режиссера послужила продолжительная болезнь, сообщает «Спутник Армении». Альберт Мкртчян родился в 1937 году в Ленинакане (Гюмри). Он окончил актёрское отделение Ереванского художественно-театрального института и режиссёрский факультет ВГИКа, с 1971 года стал работать режиссёром-постановщиком киностудии «Арменфильм».

Прежде всего, известен по лирической комедии «Крупный выигрыш», мелодраме «Танго нашего детства», военной драме «Песнь прошедших лет» и другим фильмам. Альберт является младшим братом легендарного актера Фрунзика Мкртчяна и отцом режиссёра,