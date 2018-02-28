]]> ]]>
Главная Кино Новости

Скончался знаменитый брат-режиссер Фрунзика Мкртчяна

15:05 28.02.2018
Альберт Мкртчян. Фото с сайта times.am
Альберт Мкртчян. Фото с сайта times.am

Советский режиссер и сценарист из Армении Альберт Мкртчян скончался 28 февраля, на следующий день после своего 81-летия.

Причиной смерти режиссера послужила продолжительная болезнь, сообщает «Спутник Армении». Альберт Мкртчян родился в 1937 году в Ленинакане (Гюмри). Он окончил актёрское отделение Ереванского художественно-театрального института и режиссёрский факультет ВГИКа, с 1971 года стал работать режиссёром-постановщиком киностудии «Арменфильм».

Прежде всего, известен по лирической комедии «Крупный выигрыш», мелодраме «Танго нашего детства», военной драме «Песнь прошедших лет» и другим фильмам. Альберт является младшим братом легендарного актера Фрунзика Мкртчяна и отцом режиссёра,

Темы: Армения, Кино в мире, Кино в России, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире кино
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.